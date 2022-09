Op een rij: beste deals voor de Motorola Edge 30 Ultra, Fusion en Neo

Interesse om de Motorola Edge 30 Ultra te kopen of een van de andere Moto-smartphones die net onthuld zijn? Ze liggen nu in de winkels en Android Planet heeft de beste deals voor je op een rij gezet.

Motorola Edge 30 Ultra kopen kan vanaf nu

De nieuwste toestellen van Motorola zijn pas net gepresenteerd en zijn nu bij meerdere (web)winkels op voorraad. Natuurlijk kun je een van de toestellen aanschaffen als los model, maar ook combineren met een abonnement is mogelijk. In dit artikel zetten we de beste deals voor de drie smartphones netjes en duidelijk voor je op een rij

De Motorola Edge 30 Ultra is de aanvoerder van het trio, zit bomvol high-end hardware en heeft dan ook de hoogste prijs. Die bedraagt namelijk 899,99 euro, waardoor aanschaffen met abonnement een slimme keuze is. Via die weg kun je de maandlasten namelijk wat spreiden, waarbij je natuurlijk wel moet opletten op een eventuele registratie bij het BKR.

We zien de nieuwste high-end processor van Qualcomm, een camera met een resolutie van maar liefst 200 megapixel en een display met afgeronde schermranden. Het toestel draait op een vrij kale versie van Android 12, krijgt drie OS-updates en er worden vier jaar lang beveiligingsupdates voor uitgerold.

Motorola Edge 30 Fusion: adviesprijs van 699,99 euro

De Motorola Edge 30 Fusion is het middelste model, heeft een prijs van 699,99 euro, maar is nog steeds voorzien van snelle hardware en handige snufjes. Het toestel is flinterdun met zijn dikte van 7,45 millimeter. We zien ook een kleurrijk en soepel amoled-scherm, krachtige processor en een fijne snellaadfunctie.

Motorola Edge 30 Neo: kleurrijk ontwerp

Dan is er ook nog de Motorola Edge 30 Neo met zijn kleurrijke ontwerp. Daarvoor werkt het merk samen met het Amerikaanse Pantone. Zo is de Edge 30 Neo te verkrijgen in kleuren als lichtgroen en paars. Dat toestel is de meest betaalbare van het trio en heeft een adviesprijs van 399,99 euro. In onderstaande prijsvergelijker vind je direct de beste prijzen.

Onze eerste ervaringen met de Motorola Edge 30-serie

In onze preview met de drie modellen nemen we onze eerste indrukken alvast kort met je door. We kijken onder andere naar het design en afwerking, software, gewicht en specificaties. Voor zaken als resultaten van de camera’s of kijken hoe de accu’s presteren zul je nog even moeten wachten op onze reviews.

Al met al laten de Motorola Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion en Edge 30 Neo een positieve indruk achter. We zijn met name benieuwd naar de Ultra vanwege de krachtige hardware, 200 megapixel-camera en het 125 Watt snelladen. We hopen de uitgebreide review snel te publiceren en gaan natuurlijk ook aan de slag met de Fusion en Neo.

