Motorola Edge 70 nu al voor minder dan 300 euro

De Edge 70 is Motorola’s variant van de dunne smartphone, die eind vorig jaar op de markt kwam. Hij is slechts 6 millimeter dik, ontzettend licht en toch heeft hij een goede accu. Met een adviesprijs van 799,99 euro is ‘ie niet goedkoop, maar wij hebben een actie gevonden waardoor je hem nu al voor minder dan 300 euro scoort.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Edge 70 met 500 euro korting

In 2025 kozen verschillende merken ervoor om dunne en lichte telefoons op de markt te brengen. Zo kwam Samsung met de Galaxy S25 Edge en Apple met de iPhone Air. Motorola hoort ook bij de club met de Edge 70, die een adviesprijs heeft van 799,99 euro.

Ben jij op zoek naar zo’n slank toestel met een grote accu, dan is deze smartphone een goede om te overwegen. Zeker dankzij deze aanbieding, want momenteel haal je hem zelfs voor slechts 499 euro in huis. Dat krijg je voor elkaar via Belsimpel, waar je 200 euro kassakorting krijgt op je losse toestel met de code 200MotorolaEdge70.

Nog meer besparen doe je door een abonnement af te sluiten. Kies je voor een eenjarig 4G-abonnement van 50+ Mobiel, dan betaal je voor het toestel 392 euro. Heb je geen nieuw abonnement nodig, dan laat je deze gewoon links liggen. In totaal komen je kosten zo op 476 euro uit. Het goedkoopste is Odido bij Belsimpel, waardoor je hem vanaf 264 euro in handen hebt.

Motorola Edge 70 bij providers: gratis accessoirepakket met oortjes, smartwatch en meer

Bestel je hem het liefste toch direct bij een provider? Dan kan je alleen terecht bij Odido. Maar geen nood, ook hier is een hele goede actie te vinden. Tijdelijk ontvang je een gratis accessoirepakket ter waarde van 299,97 euro bij aankoop van de Motorola Edge 70. In dit pakket zijn de Moto Buds Loop draadloze oordopjes te vinden, maar ook een Moto Watch Fit, Moto Tag en een 68 Watt snellader.

Voor de telefoon betaal je er 408 euro. Heb je thuis ook vast internet van Odido? Dan profiteer je van klantvoordeel en krijg je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en nog eens 5 euro korting per maand op je internetfactuur.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Motorola Edge 70: grote accu in slank ontwerp

In dunne telefoons is natuurlijk minder ruimte voor de accu, maar de Motorola Edge 70 heeft toch een flinke batterij in zich van 4800 mAh. Dat is voor zo’n slank toestel redelijk, de Samsung S25 Edge moet het bijvoorbeeld met 3900 mAh doen. Daarnaast laadt ‘ie met 68 Watt razendsnel weer op.

Het scherm meet 6,7 inch, waardoor je comfortabel over social media scrollt of Netflix streamt. Ideaal is ook dat hij lekker licht is: slechts 159 gram. Wil je zo nu en dan een kiekje maken, dan is dat ook mogelijk. Daarvoor is hij op de achterkant uitgerust met twee lenzen. Dat zijn een 50 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens. Ook de voorcamera heeft een resolutie van 50 megapixel. Bovendien maak je gebruik van allerlei AI-functies dankzij Moto AI.

Houd er wel rekening mee dat het updatebeleid van Motorola niet kan tippen aan dat van bijvoorbeeld Samsung of Google. We verwachten dat de Edge 70 de komende drie of vier jaar voorzien wordt van de nieuwste software, terwijl dat bij Samsung maar liefst zeven jaar is.

Vind de beste prijs met onze vergelijker

Wil je zeker weten dat je de laagste prijs te pakken hebt, dan pak je onze prijsvergelijker erbij. Deze hebben we voor zowel een los toestel als in combinatie met abonnement. Met de filters geef je jouw wensen voor bijvoorbeeld kleur en opslaggrootte, maar ook je internetprovider aan. Vervolgens staat de laagste prijs direct bovenaan, zodat je niet lang hoeft te zoeken.