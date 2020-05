De Motorola Edge is nu verkrijgbaar in Nederland. Het toestel met watervalscherm en adviesprijs van 599 euro is verkrijgbaar bij verschillende webwinkels. Check hier snel waar je het toestel kunt kopen.

Motorola Edge release in Nederland

De Motorola Edge is eind april aangekondigd en nu bij meerdere Nederlandse webwinkels te koop. Zo is de Edge te vinden bij Mobiel.nl, Belsimpel en bij Bol.com voor de adviesprijs van 599 euro. De levertijd van de winkels varieert van binnen één dag tot enkele dagen. Het toestel is in ons land alleen verkrijgbaar in de kleur zwart. De krachtigere Motorola Edge Plus is hier niet verkrijgbaar.

Watervalscherm en ondersteuning voor 5G

Het grote watervalscherm van 6,67 inch valt direct op, omdat deze aan beide zijkanten erg afgerond is. De resolutie is 2300 bij 1080 pixels en er is gekozen voor een amoled-paneel. Door die combinatie is alles goed te zien, zien kleuren er mooi uit en is het contrast ook erg goed. In het scherm is een klein gaatje aanwezig voor de frontcamera.

Aan de achterkant zijn drie camera’s te vinden, waarbij de primaire camera foto’s maakt van maximaal 64 megapixel. Ook een groothoeklens voor de wijdere shots en een zoomlens zijn aanwezig.

De Moto Edge wordt aangedreven door de Snapdragon 765G-chip van Qualcomm, een veelgebruikte processor in het middensegment. Deze levert genoeg kracht voor dagelijkse taken, maar ook 5G-ondersteuning. Zo ben je alvast klaar voor de toekomst, wanneer 5G bij meer providers te gebruiken is. Het toestel bevat 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. De accu is 4500 mAh groot en is snel op te laden met de bijgeleverde 18 Watt-snellader.

Motorola levert het toestel met Android 10 met daaroverheen een nieuwe schil van de fabrikant zelf. Deze is minimaal aangepast en kent alleen wat eigen features. Zo activeer je bijvoorbeeld de zaklamp door twee keer met het toestel te schudden of maak je snel een screenshot door met drie vingers over het scherm te vegen.

