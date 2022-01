Win de nieuwe Motorola Moto G200 5G t.w.v. 449 euro (ADV)

De Motorola Moto G200 is een krachtige smartphone en pas enkele weken verkrijgbaar. In Nederland is het toestel exclusief te koop bij Belsimpel. Bij Android Planet maak je nu kans op deze gloednieuwe krachtpatser ter waarde van 449 euro.

Win de Motorola Moto G200 5G

Op zoek naar een krachtig toestel met prima camera’s, een groot scherm met hoge ververssnelheid, waterafstotend design en lange accuduur? Dat alles vind je in de nieuwe Motorola Moto G200 en je maakt bij Android Planet kans om het toestel te winnen!

Meer over de Moto G200 van Motorola

De Motorola Moto G200 is exclusief verkrijgbaar bij de grootste mobiele webwinkel van Nederland: Belsimpel. Natuurlijk kun je daar terecht voor een losse Moto G200, maar het toestel ook combineren met een abonnement met een provider naar keuze. Ook voor accessoires ben je bij Belsimpel aan het juiste adres.

De G200 is de snelste smartphone in de Moto G-lijn tot nu toe. Onder de motorkap vind je de Snapdragon 888 Plus-processor. Die biedt ondersteuning voor 5G, waardoor je ook helemaal klaar bent voor de toekomst.

Ook is er 8GB RAM en 128GB interne opslag aanwezig en de accu is 5000 mAh groot. Daar kom je makkelijk een intensieve dag mee door en ook opladen gaat lekker vlot. In het doosje vind je namelijk een snellader met een vermogen van 33 Watt.

Groot en soepel scherm, meerdere camera’s

Het scherm van de Moto G200 is het oogappeltje van het toestel. Het is maar liefst 6,8 inch groot en ideaal voor het bekijken van websites, foto’s, apps en films. De resolutie bedraagt 2640 bij 1080 pixels, waardoor alles er lekker scherp uitziet. Daarbij ververst ‘ie ook nog eens 144 keer per seconde, een unicum in smartphoneland. Door die hogere ververssnelheid voelt alles wat je doet erg soepel aan en weer een stuk vlotter dan smartphones met een 90Hz- of 120Hz-scherm.

Selfies schiet je met de 16 megapixel-frontcamera, te vinden in een gaatje in het scherm. Op de achterkant zijn nog eens drie lenzen te vinden. De primaire camera heeft een hoge resolutie van 108 megapixel. Meerdere pixels worden daarbij samengevoegd tot een enkele, wat zorgt voor prima plaatjes in elke situatie. Ook maak je foto’s met de groothoeklens van 8 megapixel of schiet je portretfoto’s dankzij de derde camera.

Maak kans op de Motorola Moto G200 5G

In samenwerking met Belsimpel geven we een gloednieuwe Motorola Moto G200 5G weg met een waarde van 449 euro! Kwestie van via het (onderstaande) formulier even laten weten waarom jij de G200 wil winnen. Meedoen kan tot en met zondag 16 januari! Vervolgens kiezen wij geheel willekeurig een winnaar of winnares, die zo snel mogelijk bericht krijgt.

