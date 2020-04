De Motorola Moto E6s, een budgetsmartphone met een dubbele camera, is nu te koop in Nederland voor 99 euro. Het toestel heeft ook een relatief compact scherm en verwisselbare accu.

Motorola Moto E6s kopen in Nederland

De Motorola-smartphone werd een aantal weken geleden aangekondigd en is nu verkrijgbaar bij verschillende Nederlands webshops. Wil je de Motorola Moto E6s kopen? Bij Mobiel.nl, Belsimpel en Bol.com kun je terecht voor de budgettelefoon, die slechts 99 euro kost. Het toestel komt in één kleur (blauw) en lijkt in veel opzichten op de Motorola Moto E6 Plus van vorig jaar.

Zoals je van een smartphone van 99 euro zou verwachten, is de hardware van de Moto E6s niet heel indrukwekkend. Toch beschikt de smartphone over een aantal fijne features, zoals een dubbele camera van 13 en 2 megapixel. De secundaire camera is een dieptesensor en die helpt bij het maken van portretfoto’s. Hierbij is de achtergrond van de foto extra wazig, maar de voorgrond juist scherp.

Daarnaast is het scherm met 6,1 inch relatief compact, al is de resolutie van 1560 bij 720 pixels niet geweldig. Bovenin het display zit een kleine notch voor de 5 megapixel-selfiecamera en onderaan zit een dikke rand. De behuizing is van plastic, maar volgens Motorola wel waterafstotend.

Onder de motorkap van de Motorola Moto E6s zit een MediaTek Helio P22-chip met 2GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte. Dat laatste is uitbreidbaar met een micro-sd-geheugenkaartje. De accu is 3000 mAh groot en verwisselbaar, zodat je ‘m gewoon na verloop van tijd kunt vervangen. Opladen gaat via de micro-usb-aansluiting en met 5 Watt, waardoor het wel even duurt voordat de telefoon vol zit.

Tot slot draait de Moto E6s op Android 9.0 (Pie), een verouderde versie van het mobiele besturingssysteem. Het is onduidelijk of Motorola een Android 10-update beschikbaar maakt, maar dit lijkt niet aannemelijk. Moto E-telefoons krijgen doorgaans alleen beveiligingsupdates, en geen grote Android-upgrades. Motorola’s Moto G-telefoons, zoals de Moto G8 Power en Moto G8 Plus, ontvangen wel één grote Android-update.

