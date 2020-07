De Motorola Moto G 5G Plus, een betaalbare 5G-smartphone met goede specificaties en een 90Hz-scherm, is nu te koop in Nederland. Het toestel heeft een adviesprijs van 349 euro en in dit artikel check je de beste deals.

Motorola Moto G 5G Plus kopen in Nederland

De Motorola Moto G 5G Plus werd begin deze maand aangekondigd en is nu leverbaar bij verschillende Nederlandse webwinkels. Een losse Motorola Moto G 5G Plus bestellen kan bij bijvoorbeeld Belsimpel en Mobiel.nl. De smartphone heeft een adviesprijs van 349 euro en is daarmee wat duurder dan andere Moto G-toestellen.

Voor 349 euro krijg je het standaardmodel van de smartphone, met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Kies je voor de versie met 6GB werkgeheugen en 128GB opslag, dan betaal je 399 euro. Het toestel is in één kleur (blauw) verkrijgbaar. Uiteraard is het ook mogelijk om de Moto G 5G Plus met een abonnement in huis te halen.

Motorola Moto G 5G Plus met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 20,00 p/m Abo: € 7,50 p/m Toestel: € 12,50 p/m

Check de prijsvergelijker van Android Planet hierboven voor de beste deals. Kies je voor een losse Moto G 5G Plus? Check dan ook de sim only-vergelijker voor een geschikt bel- en databundel.

Over de Motorola Moto G 5G Plus

Met de Moto G 5G Plus brengt Motorola zijn eerste betaalbare 5G-telefoon uit. Het toestel beschikt over opvallende goede specificaties, zoals een groot 6,7 inch-full-hd-scherm (2520 bij 1080 pixels) met een hogere ververssnelheid van 90Hz. Hierdoor ogen beelden en animaties soepeler, waardoor de Moto G 5G Plus in gebruik vlotter aanvoelt.

Onder de motorkap van de smartphone zit de Snapdragon 765-chip met 4/6GB RAM en 64/128GB aan opslagruimte. De behuizing is van plastic, maar wel spatwaterbestendig. Daarnaast heeft de Moto G 5G Plus een koptelefoonaansluiting, bluetooth 5.1, hdr10-ondersteuning en een vingerafdrukscanner aan de zijkant van de behuizing. Laatstgenoemde fungeert tevens als aan/uit-knop.

Op de achterkant van de Moto-telefoon zitten vier camera’s (primaire camera, groothoeklens, macro en dieptesensor), in het scherm zitten twee selfiecamera’s. Eén daarvan is een normale frontcamera, met de ander kun je bredere zelfportretten maken. Tot slot is de Moto G 5G Plus voorzien van een 5000 mAh-accu, 20 Watt-snellader en Android 10. Het toestel krijgt één grote upgrade naar Android 11 en twee jaar lang beveiligingsupdates.

