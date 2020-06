De onlangs aangekondigde Motorola Moto G Pro is nu te koop in Nederland voor 329 euro. Het toestel is direct leverbaar en beschikt over een stylus, vlotte specs en Android One-software.

Motorola Moto G Pro kopen in Nederland

De Motorola Moto G Pro werd eind vorige maand aangekondigd en is nu direct leverbaar bij Nederlandse webshops, waaronder Belsimpel en Mobiel.nl. Het toestel kost 329 euro en is daarmee een stukje duurder dan andere Moto G-telefoons die dit jaar zijn verschenen, zoals de Moto G8 Power en Moto G8 Plus.

→ Bekijk en bestel de Motorola Moto G Pro bij Belsimpel

→ Bekijk en bestel de Motorola Moto G Pro bij Mobiel.nl

De Motorola Moto G Pro is verkrijgbaar in één kleur (blauw) en kun je ook in combinatie met een abonnement in huis halen. Het toestel onderscheidt zich voornamelijk door de stylus, maar heeft ook vlotte hardware, een grote accu en een driedubbele camera.

Moto G Pro: stylus, Android One en meer

De meest onderscheidende feature van de Moto G Pro is de meegeleverde stylus, die je makkelijk in de behuizing opbergt en uitschuif als je ‘m nodig hebt. Met het pennetje kun je de smartphone bedienen, maar het is ook mogelijk om notities en tekeningen te maken. Dit kan bijvoorbeeld met de nieuwe Moto Note-app die op het toestel staat.

Daarnaast is de Motorola Moto G Pro een Android One-telefoon, wat betekent dat je kan rekenen op snelle en regelmatige updates. De smartphone draait uit de doos op Android 10 en krijgt sowieso upgrades naar Android 11 en 12. Ook worden drie jaar lang beveiligingsupdates voor het toestel uitgebracht, zodat je beschermd blijft tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Tot slot beschikt de Moto G Pro over een 6,4 inch-scherm (2300 bij 1080 pixels), Snapdragon 665-chip, 4GB RAM, 128GB aan opslagruimte, grote 4000 mAh-accu met ondersteuning voor snelladen, nfc voor contactloos betalen, bluetooth 5.0 en vingerafdrukscanner. Achterop zitten bovendien drie camera’s: een primaire 48 megapixel-lens met een nachtmodus, 16 megapixel-actiecamera (voor video’s) en 2 megapixel-macrocamera. Laatstgenoemde laat je close-ups maken.