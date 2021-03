Betaalbare Motorola Moto G10 verschijnt alsnog in Nederland

De Motorola Moto G10, die officieel niet in Nederland is uitgebracht, is vanaf nu alsnog bij een Nederlandse webwinkel verkrijgbaar. De smartphone heeft een grote accu, viervoudige camera achterop en meer.

Lees verder na de advertentie.

Motorola Moto G10 kopen in Nederland alsnog mogelijk

De Motorola Moto G10 werd samen met de Moto G30 aangekondigd, maar kreeg geen Nederlandse release. Bij webwinkel Belsimpel kun je de smartphone nu alsnog aanschaffen via grijze import. De budgettelefoon kost 181 euro en daarmee is ‘ie ongeveer even duur als de Moto G30.

De Moto G10 valt op door de grote 5000 mAh-accu, die er – samen met het zuinige hd-scherm – voor moet zorgen dat de telefoon lang meegaat op een volle lading. Achterop zit een viervoudige camera met een 48 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor.

Verder is de betaalbare Moto G10 voorzien van een 6,5 inch-scherm (1600 bij 720 pixels), Snapdragon 460-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB interne opslag en waterafstotende behuizing. De telefoon draait op Android 11, maar krijgt geen grote Android-updates. Beveiligingsupdates worden wel regelmatig uitgebracht. Ook ontbreekt snelladen, maar de telefoon heeft wel een vlotte vingerafdrukscanner op de achterkant.

Moto G30 is sneller en goedkoper

Omdat de Motorola Moto G30 een paar euro goedkoper is en over betere specificaties beschikt, is hij simpelweg een betere deal. De G30 valt op door het 90Hz-scherm, wat betekent dat het display 90 keer per seconde wordt vernieuwd. Daardoor ziet alles er vloeiender uit en voelt het toestel sneller aan in gebruik.

Ook heeft de Moto G30 een krachtigere Snapdragon 662-processor, ondersteuning voor snel opladen, een betere selfiecamera en scherpere 64 megapixel-hoofdcamera. Wil je meer weten? We hebben een uitgebreide review van de Motorola Moto G30 geschreven. Kijk je liever? Check dan onze videoreview hieronder.

Het laatste nieuws over Motorola: