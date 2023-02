Nieuwe Motorola-budgetsmartphones nu te koop in Nederland

Twee budgettelefoons van Motorola zijn nu te bestellen bij een grote Nederlandse webwinkel. Het gaat om de Moto G13 en Moto E13, die onlangs zijn aangekondigd.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Moto G13 kopen in Nederland

Motorola vernieuwde vorige maand zijn Moto G-lijn met maar liefst vier smartphones. De goedkoopste van het viertal is de Motorola Moto G13 en die is nu te vinden bij webwinkel Belsimpel. Het toestel heeft een adviesprijs van 179 euro.

De G13 verschijnt in de kleur zwart. Bij de officiële Motorola-webwinkel zijn twee andere kleurtjes beschikbaar. In de prijsvergelijker hieronder verzamelen we de deals voor een losse Moto G13, maar je kan uiteraard ook kiezen voor een Moto G13 met een abonnement.

De Moto G13 moet het vooral hebben van zijn grote scherm, dat 6,5 inch meet. Het display heeft bovendien een hogere ververssnelheid van 90Hz, wat betekent dat beelden vloeiender op het scherm verschijnen. De resolutie is met 1600 bij 720 pixels wel relatief laag. Daarnaast heeft de Moto G13 een 50 megapixel-hoofdcamera en 5000 mAh-accu.

Verder beschikt de Motorola-telefoon over een MediaTek Helio G85-processor met 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Laatstgenoemde kun je ook verder uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

De Moto G13 heeft een vingerafdrukscanner aan de zijkant en draait op Android 13. Motorola belooft de smartphone drie jaar lang van beveiligingsupdates te voorzien en sowieso bij te werken naar Android 14. Deze Android-update wordt later dit jaar door Google uitgebracht.

Motorola Moto E13 draait op Android Go

Ook de Motorola Moto E13 is nu te bestellen in Nederland. De betaalbare telefoon valt vooral op door de software, want hij draait op Android 13 (Go Edition). Dit is een speciale versie van het mobiele besturingssysteem voor smartphones met langzamere hardware.

De specificaties zijn dan ook niet geweldig, al kost de Moto E13 ook maar 119 euro. Zo zit onder de motorkap een simpele Unisoc-processor met slechts 2GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. De batterij is daarentegen wel groot (5000 mAh) en het scherm meet 6,5 inch.

De behuizing is – net als bij de Moto G13 – spatwaterdicht, waardoor een lichte regenbui geen problemen moet opleveren. Voor het maken van foto’s is een bescheiden 13 megapixel-camera aanwezig. Selfies schiet de Moto E13 in 5 megapixel. Het toestel krijgt twee jaar bevleiligingspatches, maar geen nieuwe Android-versies.

Het laatste nieuws over Motorola: