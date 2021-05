Motorola Moto G20 nu te koop: accutopper met 90Hz-scherm

Motorola’s nieuwste budgetsmartphone, de Moto G20, is nu verkrijgbaar in Nederland. Voor 149 euro krijg je een smartphone met een grote accu en vloeiend 90Hz-scherm. Lees hier meer.

Motorola Moto G20 kopen in Nederland

De Moto G20 ligt, zoals Motorola vorige maand aankondigde, nu in de Nederlandse winkels. Het toestel heeft een adviesprijs van 149 euro en is daarmee nog iets goedkoper dan de Moto G30, die eerder in Nederland op de markt kwam. De smartphone verschijnt in twee kleuren (blauw en roze) en is nu bij meerdere webwinkels op voorraad.

In de prijsvergelijker van Android Planet hierboven zetten we de beste deals voor een losse Moto G20 op een rijtje, waarvoor je dus 149 euro betaalt. Het is ook mogelijk om de Motorola Moto G20 met een abonnement in huis te halen. Als je voor een los toestel gaat, is het handig om eventjes de sim only-vergelijker te checken. Zo heb je meteen een geschikte data- en belbundel.

De Moto G20 is één van de goedkoopste Motorola-telefoons die je op dit moment in huis kan halen. De Moto G10, die niet officieel voor Nederland is aangekondigd maar hier toch verkrijgbaar is, kost iets meer dan 160 euro. De Moto E7i Power is met een adviesprijs van 119 euro goedkoper, maar ook langzamer en heeft minder features.

90Hz-scherm, 5000 mAh-accu en meer

De Motorola Moto G20 beschikt over diverse features die we niet altijd bij smartphones in dit prijssegment zien. Zo is de telefoon IP52-gecertificeerd en daardoor spatwaterdicht. Hierdoor kun je het toestel ook buiten tijdens een lichte regenbui gebruiken. Ook opvallend is het 6,5 inch-90Hz-scherm. Omdat het display vaker per seconde wordt vernieuwd, zijn animaties soepeler en voelt de Moto G20 sneller aan.

Op de achterkant van de budgettelefoon zitten vier camera’s: een 48 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. De selfiecamera, die in een inkeping in het scherm zit, maakt foto’s in 13 megapixel. Verder draait de telefoon op Android 11 met minimale aanpassingen en is de accu met 5000 mAh lekker groot. Snelladen ontbreekt helaas; dit gaat met slechts 10 Watt.

Onder de motorkap zit een bescheiden Unisoc T700-processor. Deze chip is snel genoeg voor simpele apps als WhatsApp, YouTube en Instagram, maar je moet er geen games op spelen. Ook aanwezig is 4GB aan werkgeheugen en 64GB uitbreidbare opslag, wat voor een smartphone van 149 euro prima is.

