Motorola Moto G200 nu te koop: de snelste Moto G voor 449 euro

Motorola heeft zijn snelste Moto G-smartphone tot nu toe uitgebracht in Nederland. De Moto G200 kost 449 euro, heeft een opvallend vloeiend 144Hz-scherm en 108 megapixel-camera.

Motorola Moto G200 kopen in Nederland

De Motorola Moto G200 werd vorige maand tegelijk met de Moto G51 en Moto G31 aangekondigd en kun je nu kopen in Nederland. Het toestel heeft een adviesprijs van 449 euro en is daarmee voor Motorola-begrippen redelijk duur. De meeste toestellen van het bedrijf kosten vaak niet meer dan 250 tot 300 euro. Echt duur is de Moto G200 ook niet: de Snapdragon 888 Plus die in de telefoon zit, zien we ook bij smartphones met een (veel) hogere adviesprijs.

Naast een rappe processor heeft de G200 ook 128GB aan opslagruimte, 5G-ondersteuning en 8GB werkgeheugen. De telefoon is vooral een stuk vlotter dan de goedkopere devices die Motorola doorgaans uitbrengt. De accu is met 5000 mAh ook behoorlijk groot en kan snel opladen met maximaal 33 Watt. De optie om het toestel draadloos op te laden ontbreekt.

Goed om te weten is dat als je de Moto G200 nu bestelt, je een setje draadloze oordopjes cadeau krijgt. Je moet het toestel dan wel bij Belsimpel bestellen. Het gaat om de Vervebuds 120 van Motorola, die normaal 55 euro kosten en water- en zweetbestedig zijn. Je kan je aankoop aanmelden bij een actiepagina van Motorola, waarna de fabrikant je registratie checkt. Klopt alles, dan krijg je de oordopjes binnen 60 dagen in huis.

Meer over de Motorola Moto G200

De behuizing van de Motorola Moto G200 is waterafstotend, maar wel van plastic. Hierdoor voelt de smartphone niet zo luxe aan, maar plastic is wel minder gevoelig voor krasjes en barsten dan glas. Het scherm is 6,8 inch groot, heeft een resolutie van 2460 bij 1080 pixels en kan verversen met 144Hz. Beelden ogen hierdoor heel vloeiend en de meeste smartphones gaan niet verder dan 90 of 120Hz.

Daarnaast heeft de Moto G200 in totaal vier camera’s. Drie zitten er op de achterkant: een 108 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor. De hoofdcamera combineert pixels om betere foto’s in het donker vast te leggen. Het is ook mogelijk om slowmotion-video’s met 960 frames per seconde te maken. Voor het maken van selfies gebruik je de 16 megapixel-frontcamera.

Tot slot draait de Moto G200 nog op Android 11 – en dus niet het nieuwere Android 12. Deze update wordt op een later moment wel uitgebracht voor de telefoon. Net als zijn voorganger, de Moto G100, werkt de G200 met Ready For. Met deze feature kun je de smartphone op een groter scherm, zoals een monitor of televisie, aansluiten en dan apps gebruiken.

