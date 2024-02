Motorola Moto G24 Power met gigantische accu nu te koop in Nederland

De onlangs onthulde Motorola Moto G24 Power is nu te koop in Nederland. De smartphone kost 179 euro en onderscheidt zich door de enorme batterij.

Motorola Moto G24 Power kopen in Nederland

Ben je in de markt voor een betaalbare Android-telefoon? Dan is de Moto G24 Power wellicht een interessant optie. De smartphone, die recentelijk door Motorola is gepresenteerd, is nu bij Nederlandse (web)winkels op voorraad en direct leverbaar. Het toestel heeft een adviesprijs van 179 euro.

De Moto G24 Power is in twee kleuren verkrijgbaar: donkerblauw en lichtblauw. Via de prijsvergelijker hieronder zie je waar de telefoon te koop is en wat de beste deals zijn. Je kan gaan voor een losse Motorola Moto G24 Power, of kies voor een abonnement om het toestel in termijnen af te betalen.

De Moto G24 Power koop je vooral voor de accuduur. Onder de motorkap zit een forse 6000 mAh-batterij, waarmee je het waarschijnlijk makkelijk twee dagen volhoudt. Ter vergelijking: de meeste Android-telefoons hebben een accu van zo’n 5000 mAh. Het opladen van de G24 Power gaat met maximaal 30 watt.

Meer over de Moto G24 Power

Daarnaast beschikt de smartphone over een 6,56 inch-scherm met een hd-resolutie van 1612 bij 720 pixels. De resolutie valt tegen, maar is wel gunstig voor de accuduur van de telefoon. Een ander voordeel van het scherm is de 90Hz-ververssnelheid, waardoor de Moto sneller moet aanvoelen.

Kijken we naar de interne hardware, dan zien we een MediaTek Helio G85-chip met 4GB aan werkgeheugen. Opvallend is dat het toestel met 256GB opvallend veel opslagruimte heeft; de meeste budgetsmartphones moeten het doen met 128GB. Hierdoor kun je extra veel foto’s, muziek en films en series bewaren.

Uit de doos draait de Moto G24 Power op Android 14, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Het is niet helemaal duidelijk hoe het met het updatebeleid zit, maar we verwachten dat het toestel één grote Android-upgrade en drie jaar aan beveiligingspatches krijgt. Motorola ondersteunt zijn Moto G-telefoons doorgaans maar drie jaar.

Tot slot is de G24 Power voorzien van een vingerafdrukscanner aan die zijkant, koptelefoonaansluiting, stereospeakers en in totaal drie camera’s. Foto’s maak je met de 50 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrolens voor close-ups en een 8 megapixel-selfiecamera.

