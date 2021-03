De Motorola Moto G30 is nu in Nederland te koop. De budgetsmartphone heeft een vloeiend 90Hz-scherm, een goede accuduur en lage adviesprijs van 179 euro.

Lees verder na de advertentie.

Motorola Moto G30 kopen in Nederland

De Motorola Moto G30 werd vorige maand aangekondigd en is nu verkrijgbaar in Nederland. De smartphone heeft een adviesprijs van 179 euro en volgt de Moto G9 Play van vorig jaar op. Het toestel zou eigenlijk pas in april verschijnen, maar ligt al iets eerder in de winkels.

Vind jouw beste Motorola Moto G30 deal Motorola Moto G30 Abonnement v.a. € 13,50 p/m Met abonnement Met abo Los nieuw v.a. € 179,00 Los toestel Los toestel

In de prijsvergelijker van Android Planet zetten we de beste deals voor een losse Motorola Moto G30 op een rijtje. Ook kun je ervoor kiezen om de Moto G30 met een abonnement in huis te halen. Koop je de telefoon los, check dan ook de sim only-vergelijker voor een geschikte bel- en databundel.

Lees de Motorola Moto G30 review

De Moto G30 is een vlotte budgettelefoon met een opvallende feature: het 90Hz-scherm. Omdat het display zichzelf vaker ververst dan een ‘standaard’ scherm, zien animaties er veel vloeiender uit. Dit merk je als je flink gaat scrollen en het zorgt ervoor dat het toestel sneller aanvoelt. Het scherm is overigens 6,5 inch groot en heeft een hd-resolutie van 1600 bij 720 pixels.

Ook heeft de Motorola Moto G30 een viervoudige camera achterop. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel en met de 8 megapixel-groothoeklens maak je extra wijde foto’s. Verder is een 2 megapixel-macrocamera aanwezig voor kiekjes van heel dichtbij, bijvoorbeeld van een insect of plant. De 2 megapixel-dieptesensor en 13 megapixel-selfiecamera maken het plaatje compleet.

Een fijne feature van de Moto-telefoon is de 5000 mAh-accu, die lekker lang meegaat. Het toestel ondersteunt snelladen en heeft ook een nfc-chip voor mobiele betalingen. Wil je meer weten? Lees dan onze uitgebreide geschreven review van de Motorola Moto G30. Kijk je liever? Check dan de video hieronder, waarin we je in een paar minuten helemaal bijpraten.