Motorola Moto G32 met 50 megapixel-camera nu te koop

De onlangs onthulde Motorola Moto G32 is vanaf nu te koop. Opvallend is onder andere de primaire camera van 50 megapixel. Benieuwd waar het toestel te koop is, lees dan snel verder!

Motorola Moto G32 ligt vanaf nu in de winkels

De Motorola Moto G32 is te verkrijgen in Nederland voor 229 euro. Onder andere bij de fabrikant zelf is het toestel te koop, maar ook bij de bekende webwinkel Belsimpel. Geen interesse in een los toestel? Combineer de Moto G32 dan met een abonnement.

Motorola Moto G32 deals Abonnement Los toestel Motorola Moto G32 150 min en 150 sms 3000MB (4G) 2 jaar € 6,13 p/m Eenmalig toestel € 152,00 Bekijk bij Belsimpel Eenmalige kosten Toestelprijs € 152,00 Thuiskopie en Porto € 4,95 Aansluitkosten € 0,00 Totaal € 156,95 Maandelijkse kosten Abonnement € 6,13 Betaling telefoon € 0,00 Looptijd in maanden × 24 Totaal € 147,12 Totaal € 304,07 Gemiddeld per maand € 12,67 Toelichting toestelbetaling Totale toestelkosten € 152,00 Eenmalige betaling € 152,00 Totaal kredietbedrag € 0,00 Termijnbedrag € 0,00 Duur overeenkomst 24 maanden Debetrentevoet/JKP 0% Motorola Moto G32 150 min en 150 sms 5000MB (4G) 2 jaar € 7,88 p/m Eenmalig toestel € 137,00 Bekijk bij Belsimpel Eenmalige kosten Toestelprijs € 137,00 Thuiskopie en Porto € 4,95 Aansluitkosten € 0,00 Totaal € 141,95 Maandelijkse kosten Abonnement € 7,88 Betaling telefoon € 0,00 Looptijd in maanden × 24 Totaal € 189,12 Totaal € 331,07 Gemiddeld per maand € 13,79 Toelichting toestelbetaling Totale toestelkosten € 137,00 Eenmalige betaling € 137,00 Totaal kredietbedrag € 0,00 Termijnbedrag € 0,00 Duur overeenkomst 24 maanden Debetrentevoet/JKP 0% Motorola Moto G32 200 min of 200 sms 3000MB (4G) 2 jaar € 7,00 p/m Eenmalig toestel € 225,00 Bekijk bij Belsimpel Eenmalige kosten Toestelprijs € 225,00 Thuiskopie en Porto € 4,95 Aansluitkosten € 0,00 Totaal € 229,95 Maandelijkse kosten Abonnement € 7,00 Betaling telefoon € 0,00 Looptijd in maanden × 24 Totaal € 168,00 Totaal € 397,95 Gemiddeld per maand € 16,58 Toelichting toestelbetaling Totale toestelkosten € 225,00 Eenmalige betaling € 225,00 Totaal kredietbedrag € 0,00 Termijnbedrag € 0,00 Duur overeenkomst 24 maanden Debetrentevoet/JKP 0% Bekijk alle deals Motorola Moto G32 128 GB € 230,00 1 dag Bekijk bij Belsimpel Bekijk alle deals

Meer over de smartphone van Motorola

Het kloppende hart is de Snapdragon 680-chip die wordt bijgestaan door 4GB RAM en 128GB interne opslag. 5G is trouwens niet mogelijk met deze processor, maar natuurlijk kun je mobiel internet gebruiken via een 4G-verbinding. Opladen van de 5000 mAh-accu gaat met maximaal 30 Watt met de bijgeleverde oplader.

Motorola kiest voor een lcd-scherm van 6,5 inch met een full hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De pixels daarvan verversen maximaal 90 keer per seconde, voor een soepele ervaring. Voor selfies en videogesprekken gebruik je de 16 megapixel-frontcamera die verstopt is in een klein gaatje in het scherm.

De behuizing is opgetrokken uit plastic en is waterafstotend. Een koptelefoonaansluiting en usb c-poort zijn ook aan boord en op de achterkant zijn drie camera’s geplaatst. Het gaat onder andere om de primaire sensor van 50 megapixel. De andere twee camera’s zijn een ultragroothoekcamera en macrosensor voor close-ups.

Een fijn gegeven is dat de Moto G32 draait op een vrij kale versie van Android 12. Het precieze updatebeleid is niet bekend, maar we verwachten sowieso een update naar Android 13 en twee jaar beveiligingspatches.

