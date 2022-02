Motorola Moto G41 met oled-scherm nu te koop in Nederland

De Motorola Moto G41 is een betaalbare smartphone met een fraai oled-scherm, grote accu en meer. Je kan ‘m nu kopen in Nederland voor 269 euro.

Motorola Moto G41 kopen in Nederland

Onlangs kondigde Motorola aan dat de Moto G41 en Moto G71 in Nederland worden uitgebracht. De release vindt officieel plaats op 14 februari, maar bij webwinkel Belsimpel kun je de Moto G41 nu al in huis halen. De webshop zegt het toestel op voorraad te hebben en verkoopt ‘m tegen de adviesprijs van 269 euro.

Het gaat wel om de zwarte versie; de gouden uitvoering laat nog op zich wachten. Daarnaast is de Moto G41 straks bij veel meer Nederlandse (web)winkels verkrijgbaar, samen met de Moto G71. Houd de Moto G41-prijsvergelijker hieronder in de gaten voor alle prijzen en deals.

De Motorola Moto G41 valt vooral op door het scherm. Het gaat namelijk om een oled-display, dat veel mooiere beelden produceert dan de lcd-schermen die we normaliter in deze prijsklasse zien. Kleuren zijn lekker fel, zwart oogt echt als zwart en het contrast is heel hoog. Het scherm is overigens 6,4 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

Meer over de Motorola Moto G41

Ook heeft de Moto G41 een grote accu van 5000 mAh, die bovendien snel oplaadt (met maximaal 30 Watt). De behuizing is van plastic, maar wel waterafstotend. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken als het buiten bijvoorbeeld licht regent of je wat water over het toestel morst.

De interne hardware van de Moto G41 is minder indrukwekkend. De telefoon wordt aangedreven door een MediaTek Helio G85-processor, wat geen snelheidsmonster is. Ook jammer: de smartphone draait nog op Android 11 – terwijl Android 12 al maanden beschikbaar is. Het toestel wordt op een later moment alsnog bijgewerkt naar de nieuwste Android-versie.

Tot slot heeft Motorola de G41 voorzien van in totaal vier camera’s. Op de achterkant zit een 48 megapixel-hoofdcamera, die pixels ‘samenperst’ om mooiere foto’s te maken. Ook is er een 8 megapixel-groothoeklens voor wijde plaatjes, terwijl de 2 megapixel-macrocamera beelden van heel dichtbij schiet. Aan de voorkant – in een klein cameragat – zit de 13 megapixel-selfiecamera.

