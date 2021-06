Motorola Moto G50 te koop in Nederland: betaalbaar 5G-toestel

De Motorola Moto G50 kopen in Nederland kan vanaf nu. Het toestel is hier niet officieel uitgebracht, maar is via verschillende webwinkels toch verkrijgbaar. De G50 aanschaffen kan daardoor ook in combinatie met een abonnement.

Motorola Moto G50 kopen in Nederland

Motorola heeft de laatste tijd allerlei toestellen gepresenteerd, maar die zijn niet allemaal officieel in Nederland verkrijgbaar. De Motorola Moto G50 is zo’n toestel, maar kopen kan inmiddels wel. Dat komt omdat webwinkels het toestel aanbieden via grijze import. Als consument merk je daar weinig tot niks van, maar het zorgt wel voor een groter aanbod. Het toestel haal je al in huis voor 229 euro.

In bovenstaande prijsvergelijker check je niet alleen de beste prijzen voor een losse Motorola Moto G50. Je kunt de Moto G50 ook met een abonnement selecteren, waarbij je de juiste bundel kiest qua belminuten, sms’jes en data. De G50 is vooralsnog alleen verkrijgbaar in het donkergrijs.

Meer over de Motorola Moto G50

De Moto G50 is zeker geen hoogvlieger, maar biedt voor zijn prijs toch fijne features. Het scherm is 6,5 inch groot en heeft eenlage resolutie van 1600 bij 720 pixels. Dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld tekst er niet al te scherp uitziet. Verversen doet het display maximaal 90 keer per seconde. Standaardschermen doen dit 60 keer, waardoor de Moto G50 sneller aanvoelt.

De lagere resolutie is wel fijn voor de accuduur en daarmee zit het sowieso wel goed. Motorola kiest namelijk voor een accu van 5000 mAh. Opladen doe je via een toekomstbestendige usb c-poort, maar gaat wel traag met maximaal 10 Watt.

Onder de motorkap ligt de Snapdragon 480-chip en die kennen we onder andere van de Nokia X20 en Oppo A54 5G. Die is krachtig genoeg voor alledaagse taken, maar veel multitasken of 3D-games spelen is er niet bij. Wel maak je een toekomstbestendige keuze, want er is ondersteuning voor 5G aanwezig.

Het werkgeheugen bedraagt 4GB en de interne opslag van 128GB is uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. De behuizing is van plastic, spatwaterdicht en dankzij de koptelefoonaansluiting luister je muziek via een bedrade koptelefoon. Op de achterkant vind je tot slot een fysieke vingerafdrukscanner.

Vier camera’s en kale Android-versie

Er zijn in totaal vier camera’s aanwezig op de Moto G50, waaronder de 13 megapixel-selfiecamera. De drie camera’s op de achterkant gebruik je voor normale kiekjes, close-ups en portretfoto’s.

Motorola levert het toestel met Android 11 en voegt daar slechts een handvol eigen mogelijkheden aan toe. Dat is fijn, want zo heb je niet te maken met een zware schil of onnodige software. Het updatebeleid daarentegen is wat minder te noemen. We gaan waarschijnlijk wel de update zien naar Android 12 en twee jaar beveiligingsupdates. Fabrikanten zoals Nokia of Samsung bieden in dezelfde prijsklasse meer updates.

