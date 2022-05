Motorola Moto G52 met oled-scherm nu te koop in Nederland voor 249 euro

Motorola’s nieuwe budgetsmartphone, de Moto G52, is nu te koop in Nederland. Het toestel heeft onder andere een oled-scherm en is met 249 euro erg betaalbaar.

Motorola Moto G52 kopen in Nederland

De Motorola Moto G52 werd ongeveer een maand geleden aangekondigd in Nederland en is nu leverbaar bij webwinkels. Het toestel heeft een adviesprijs van 249 euro en is daarmee één van de goedkopere telefoons die Motorola op dit moment aanbiedt. De Moto G52 volgt de Moto G51 op, die opvallend genoeg pas een paar maanden oud is.

De Motorola-telefoon verschijnt in twee kleuren: grijs en wit. Via de prijsvergelijker hieronder kun je zien waar de Moto G52 los verkrijgbaar is. Uiteraard is het ook mogelijk om de Motorola Moto G52 met een abonnement aan te schaffen, waarbij je kan kiezen uit alle bekende providers.

Dit is de Motorola Moto G52

Ondanks de lage prijs beschikt de Motorola Moto G52 over interessante features. Zo heeft de smartphone een oled-scherm, wat we in deze prijsklasse niet vaak zien. Door het oled-display zien kleuren er erg mooi uit, is zwart ook echt zwart en het contrast hoog. Het scherm is 6,6 inch groot, heeft een 90Hz-ververssnelheid en resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

Dan de interne hardware van de Moto G52. Onder de motorkap zit een Snapdragon 680-processor met 4/6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Dat laatste kun je nog verder uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje. De chip is redelijk krachtig, maar kan niet overweg met 5G-internet. Op dit gebied loopt de Moto-telefoon dus een beetje achter.

Kijk je naar de achterkant, dan zie je een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Selfies maakt de Moto G52 met de 16 megapixel-frontcamera. De batterij is 5000 mAh groot en kan snelladen met 30 Watt. Dat is netjes in deze prijsklasse en is sneller dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S22, die véél duurder is.

Tot slot heeft de Motorola G52 een vingerafdrukscanner aan de zijkant, koptelefoonaansluiting voor bedrade headsets en stereospeakers. Het toestel draait op Android 12, waar Motorola bijna geen aanpassingen aan heeft gedaan. Daardoor krijg je een bijna kale Android-ervaring.

