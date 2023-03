Betaalbare Motorola Moto G53 nu te koop in Nederland

Vanaf nu kun je de Motorola Moto G53 kopen in Nederland. Het gaat om een betaalbaar toestel met bescheiden specificaties; perfect voor de niet al te veeleisende gebruiker.

Motorola Moto G53 kopen in Nederland

Motorola kondigde de Moto G53 al in december aan, maar nu kun je het toestel ook daadwerkelijk kopen in Nederland. Het gaat om de opvolger van de Moto G52, die vorig jaar verscheen. De smartphone heeft een adviesprijs van 249 euro, maar is al iets goedkoper te krijgen bij sommige webwinkels.

De Moto G53 heeft een groot 6,5 inch-scherm met een hoge verversingssnelheid van 120Hz. Daardoor ziet het beeld er erg soepel uit. Helaas gaat het wel om een lcd-display, waar zijn voorganger nog een mooier oled-scherm had. Ook de resolutie is met 1600 bij 720 pixels niet om over naar huis te schrijven. Er is prima mee te werken, maar tekst kan er een beetje korrelig uitzien als je de telefoon dicht bij je ogen houdt.

Het kloppend hart van dit toestel is de Snapdragon 480 Plus-processor. Die kennen we onder meer van de Moto G62 en biedt prima prestaties als je alleen simpele dingen doet op je smartphones. Denk aan appen, surfen en het spelen van simpele spelletjes. Motorola stopt daar 4GB RAM en 128GB opslagruimte bij. Die kun je indien gewenst uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

Grote accu, drie camera’s

De Motorola Moto G53 gaat waarschijnlijk behoorlijk lang mee op een acculading. De batterij is met 5000 mAh namelijk lekker groot en de hardware slurpt niet al te veel stroom. Opladen gaat met 10 Watt wel vrij traag.

Op de achterkant vinden we ‘slechts’ twee lenzen, waarvan vooral de 50 megapixel-hoofdcamera interessant is. De 2 megapixel-macrocamera is bedoeld voor close-ups, maar levert door die lage resolutie weinig gedetailleerde plaatjes op. Aan de voorkant vind je nog een 8 megapixel-frontcamera.

De Moto G53 draait op Android 13, met daaroverheen de MyUX-schil van Motorola zelf. Die past echter weinig aan, waardoor je bijna met stock-Android lijkt te werken. In de toekomst krijgt de telefoon één grote upgrade naar Android 14, en drie jaar aan beveiligingspatches.

