Motorola brengt Moto G71 uit in Nederland voor 299 euro

De Motorola Moto G71, een vlotte smartphone van 299 euro, is nu verkrijgbaar in Nederland. Het toestel springt in het oog door het fraaie amoled-scherm, dat we niet vaak bij goedkopere telefoons zien.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Moto G71 kopen in Nederland

De Motorola Moto G71 werd – samen met de Moto G41 – al op 14 februari officieel in Nederland uitgebracht, maar de smartphone was toen nog niet leverbaar. Daar komt nu verandering in: je kan de Motorola-telefoon bij verschillende webwinkels vinden en bestellen.

Motorola’s nieuwste midranger moet het vooral hebben van zijn design en het scherm. Laatstgenoemde heeft namelijk een amoled-paneel, waardoor alles er veel mooier uitziet dan bij een lcd-display. De resolutie is bovendien hoog (2400 bij 1080 pixels), maar de ververssnelheid blijft steken op 60Hz. Beelden ogen hierdoor minder vloeiend.

Het toestel is beschikbaar in een zwarte kleur en heeft een adviesprijs van 299 euro. Je kan de Motorola Moto G71 los kopen, maar het is uiteraard ook mogelijk om de Moto G71 met een abonnement in huis te halen. De beste deals vind je in de prijsvergelijker hierboven.

Dit moet je weten over de Moto G71

Naast een mooi scherm heeft de Moto G71 ook vlotte hardware. De telefoon wordt aangedreven door een Snapdragon 695-processor, die 5G-internet ondersteunt en wordt bijgestaan door 6GB RAM en 128GB opslagruimte. De 5000 mAh-batterij moet lang meegaan en kan snel opladen, waardoor ‘ie na een halfuur voor de helft vol zit.

Foto’s maken doet de Moto G71 met de drievoudige camera achterop, waarbij de 50 megapixel-hoofdcamera het meest opvalt. De telefoon combineert pixels en ‘perst’ ze samen, waardoor kiekjes scherper moeten zijn – ook als het buiten donker is. Op de achterkant zit ook nog een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. De 16 megapixel-selfiecamera zit in een klein gat in het scherm.

Een duidelijk minpunt van de Motorola Moto G71 is dat de smartphone nog op Android 11 draait. Deze Android-versie is bijna anderhalf jaar oud en werd in oktober vorig jaar opgevolgd door Android 12. Het is onduidelijk wanneer de update alsnog wordt uitgebracht, al denken we dat dit over enkele maanden gebeurt.

Meer lezen over Motorola-smartphones: