Motorola Moto G73 nu te koop in Nederland voor 299 euro

De Motorola Moto G73 is nu bij Nederlandse (web)winkels te vinden. De smartphone kost 299 euro en draait op een schone versie van Android 13. Lees hier meer over het toestel.

Motorola Moto G73 kopen in Nederland

De Moto G73 is het nieuwste ‘toptoestel’ in de Moto G-reeks, die onlangs werd vernieuwd. De telefoon heeft een adviesprijs van 299 euro en is daarmee vijf tientjes duurder dan de Moto G53. Het toestel beschikt echter over betere specificaties en bijvoorbeeld een mooier scherm.

In de prijsvergelijker hieronder zetten we de actuele prijzen voor een losse Motorola Moto G73 op een rijtje. Ook kun je kiezen voor een Moto G73 met een abonnement. De telefoon verschijnt in twee kleuren: donkerblauw en wit/zilver. Laatstgenoemde is echter alleen via de Motorola-website verkrijgbaar.

De Motorola Moto G73 beschikt over een 6,5 inch-scherm met een hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Hierdoor moeten beelden scherp ogen, terwijl de ververssnelheid van 120Hz ervoor zorgt dat alles vloeiend oogt. Het scherm heeft redelijk dunne randen en een cameragat bovenin. Daar zit in de 16 megapixel-frontcamera in verwerkt. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant.

Meer over de Moto G73

Op de achterkant zitten nog eens twee camera’s. Zo is er een 50 megapixel-hoofdcamera, die pixels samenperst om mooiere foto’s te maken – ook als het donker is. De 8 megapixel-groothoeklens is geschikt voor wijde plaatjes, maar fungeert tevens als macrocamera en dieptesensor.

Onder de motorkap van de Moto G73 zit een MediaTek Dimensity 930-processor, met 8GB aan werkgeheugen en een ruime 256GB aan opslagruimte. Vooral dat laatste is netjes, aangezien de meeste smartphones in deze prijsklasse over 128GB opslag beschikken. Het is daarnaast mogelijk om het geheugen verder uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

Uit de doos draait de Moto G73 op een bijna kale versie van Android 13. Motorola belooft de smartphone drie jaar lang van beveiligingspatches te voorzien. Deze updates verschijnen om de maand en de G73 wordt in de toekomst bijgewerkt naar Android 14. De batterij is 5000 mAh groot en kan snel opladen met 30 Watt.

