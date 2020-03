De Motorola Moto G8 Power, een smartphone met een grote 5000 mAh-accu en goede specificaties, is nu in Nederland verkrijgbaar. Het toestel kost 229 euro.

Update: de levertijd van de Motorola Moto G8 Power is inmiddels aangepast naar twee tot vier werkdagen. Zodra de smartphone op voorraad is in Nederland, dan passen we dit artikel weer aan.

Motorola Moto G8 Power kopen? Check de deals

De nieuwe Moto G8 Power is vanaf nu direct leverbaar bij webwinkel Belsimpel, waarbij het voorlopig alleen om de zwarte variant gaat. Bestel je de smartphone vandaag voor 23.30 uur, dan heb je ‘m morgen in huis. De webwinkel verkoopt de telefoon ook in combinatie met een abonnement.

→ Bekijk en bestel de Motorola Moto G8 Power bij Belsimpel (229 euro)

De Motorola Moto G8 Power is iets eerder dan verwacht in Nederland te koop, want de release staat eigenlijk voor 5 maart gepland. Dan verschijnt het toestel ook bij andere webshops. Houd daarvoor onze Motorola Moto G8 Power prijsvergelijker in de gaten, zodat je precies weet waar je de telefoon kunt kopen.

Zoals de naam van de smartphone al doet vermoeden, onderscheidt de Moto G8 Power zich vooral door de 5000 mAh-accu. Deze gaat volgens Motorola tot drie dagen mee op een volle acculading. Opladen gaat via de usb-c-poort en de telefoon ondersteunt snelladen, waardoor je niet urenlang hoeft te wachten totdat ‘ie weer vol zit.

Features van de Moto G8 Power

Daarnaast heeft de Moto G8 Power een 6,4 inch-scherm met een resolutie van 2300 bij 1080 pixels. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van de Moto G7 Power van vorig jaar, die het moest doen met een minder scherp scherm van 1570 bij 720 pixels. Bovendien heeft de Moto G8 Power geen notch meer, maar zit de selfiecamera verwerkt in een gat in het display.

De Moto G8 Power valt ook op door de vier camera’s aan de achterkant. De telefoon heeft een primaire camera van 16 megapixel voor normale foto’s, 8 megapixel-groothoeklens voor extra wijde shots, 8 megapixel-telelens om te zoomen en een 2 megapixel-macrocamera. Laatstgenoemde gebruik je om foto’s van heel dichtbij te maken, terwijl de telelens juist 2x optische zoom mogelijk maakt. Zo’n telelens zien we bijna nooit in het budgetsegment.

Verder draait de Moto G8 Power op een vrijwel kale versie van Android 10, met slechts een aantal aanpassingen van Motorola. Onder de motorkap zit een Snapdragon 665-chip, die ook de Moto G8 Plus aandrijft. Ook aanwezig is 4GB aan werkgeheugen, 64GB aan uitbreidbare opslagruimte en een 16 megapixel-selfiecamera. Nfc ontbreekt helaas, waardoor het niet mogelijk is om contactloos met de G8 Power te betalen.

Android Planet publiceert binnenkort een uitgebreide review van de Motorola Moto G8 Power. Houd ons in de gaten via de website, check de Android Planet-app of gebruik onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief!

