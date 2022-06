Motorola Moto G82 met 120Hz-oled-scherm nu te koop voor 329 euro

De Motorola Moto G82 is nu te vinden bij Nederlandse webwinkels. Het toestel kost 329 euro en beschikt onder andere over een fraai 120Hz-oled-scherm.

Motorola Moto G82 verschijnt in Nederland

Motorola onthulde de Moto G82 ongeveer een maand geleden en nu is de smartphone verkrijgbaar bij (web)winkels. De gloednieuwe telefoon heeft een adviesprijs van 329 euro en is daarmee een stukje duurder dan de Moto G52 (249 euro) en Moto G42 (209 euro). Laatstgenoemde werd eerder deze week officieel onthuld.

Lijkt de Moto G82 je wel wat? Dan moet je eventjes de prijsvergelijker hieronder checken voor een losse Moto G82. De Motorola Moto G82 in combinatie met een abonnement aanschaffen kan natuurlijk ook. De telefoon verschijnt in een enkele, grijze kleur.

Specificaties en features van Moto G82

De Moto G82 valt voornamelijk op door het scherm. Het 6,6 inch-display heeft een oled-paneel, waardoor kleuren levendiger zijn en zwart ook echt zwart is – en niet donkergrijs. De resolutie ligt op 2400 bij 1080 pixels en de 120Hz-ververssnelheid laat alles er vloeiender uitzien.

Onder de motorkap van de Motorola-telefoon zit een Snapdragon 695-processor, die 5G-internet ondersteunt en ook te vinden is in andere midrangers als de Sony Xperia 10 IV en OnePlus Nord CE 2 Lite. De chip wordt bijgestaan door 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, waarbij je dat laatste nog kan uitbreiden middels een micro-sd-geheugenkaartje.

De Moto G82 draait op Android 12 met daaroverheen de MyUX-software van Motorola. Deze ‘schil’ is erg licht en past Android nauwelijks aan, maar voegt wel extra features toe. De telefoon krijgt één Android-versie-update (Android 13) en twee jaar lang beveiligingspatches, die hackers buiten de deur houden.

De batterij van de Motorola G82 heeft een capaciteit van 5000 mAh. De telefoon kan snelladen met 30 Watt en Motorola levert de oplader mee in het doosje. Sommige fabrikanten kiezen er tegenwoordig voor om het stekkerblokje weg te laten. De G82 kan niet draadloos laden, maar dit is geen gangbare feature in deze prijsklasse.

Tot slot beschikt de Motorola Moto G82 over een plastic behuizing (die wel tegen een lichte regenbui kan) en in totaal vier camera’s. Naast een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie zien we een 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamersa en 16 megapixel-selfiecamera.

