De nieuwe Motorola Moto G9 Play is nu verkrijgbaar bij diverse Nederlandse webwinkels. In dit artikel zetten we alle deals voor je op een rijtje.

Motorola Moto G9 Play kopen in Nederland

De Motorola Moto G9 Play is eerder deze week aangekondigd en nu verkrijgbaar in Nederland. De smartphone, die los 169 euro kost, valt vooral op door zijn grote accu van 5000 mAh, die volgens Motorola twee dagen op een volle lading meegaat. Door de 20 Watt-snellader zit de telefoon in relatief korte tijd weer vol.

In onze prijsvergelijker zetten we de beste deals voor een losse Motorola Moto G9 Play bij elkaar. Ook is het natuurlijk mogelijk om de Moto G9 Play met een abonnement in huis te halen. Het toestel is verkrijgbaar in de kleur groen, begin september komt daar een blauwe variant bij.

Meer over de Moto G9 Play

Naast een forse accu beschikt de Moto G9 Play ook over een groot 6,5 inch-scherm, dat wel een lage resolutie van 1600 bij 720 pixels heeft. Daardoor zien beelden er minder scherp uit, maar dit is wel gunstig voor de prestaties en accuduur. De smartphone wordt aangedreven door de Snapdragon 662-processor met 4GB werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Dat laatste kun je uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Op de achterkant zit een 48 megapixel-camera, die pixels combineert om mooiere 12 megapixel-foto’s te maken. Ook aanwezig is een 2 megapixel-macrocamera, waarmee je foto’s van heel dichtbij kan maken, bijvoorbeeld van een bloem of insect. Een 2 megapixel-dieptesensor, die helpt bij het maken van portretfoto’s, maakt het plaatje compleet.

Tot slot heeft de Moto G9 Play een vingerafdrukscanner op de achterkant, een usb-c-poort onderaan en de behuizing is volgens Motorola waterafstotend. Het toestel draait op Android 10 met de MyUX-skin en krijgt – net als andere toestellen uit de Moto G-lijn – hoogstwaarschijnlijk één grote Android-update (naar Android 11) en ieder kwartaal een beveiligingspatch.

