De nieuwste Motorola-smartphones zijn vanaf nu te koop en direct leverbaar in Nederland. De Moto G9 Plus heeft een aantrekkelijk prijskaartje, heel groot scherm en vlotte specificaties.

Motorola Moto G9 Plus kopen in Nederland

De Motorola Moto G9 Plus is de nieuwste en tevens grootste Moto G-telefoon tot nu toe. Het toestel heeft een 6,8 inch-scherm en dat is een flinke slag groter dan de Moto G8 Plus, die een 6,3 inch-display heeft. In het scherm van de G9 Plus zit een gat voor de selfiecamera en de resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels. Ook is er hdr10-ondersteuning, waardoor kleuren en belichting realistischer ogen.

Onder de motorkap van de Moto G9 Plus zit een Snapdragon 730-processor met 4GB werkgeheugen en 128GB aan uitbreidbare opslagruimte. De accu is 5000 mAh groot en ondersteunt snelladen met 30 Watt. Daardoor zit de telefoon in korte tijd weer vol. Ook aanwezig is een vingerafdrukscanner aan de zijkant van de behuizing en een viervoudige camera achterop.

De primaire 64 megapixel-camera wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoeklens voor wijde shots, 2 megapixel-macrocamera voor foto’s van heel dichtbij en 2 megapixel-dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. De Moto G9 Plus heeft ook een nachtmodus, zodat je betere foto’s in het donker maakt.

De smartphone heeft een adviesprijs van 269 euro en komt in twee kleuren: blauw en goud. Check in onze prijsvergelijker de beste deals voor een losse Motorola Moto G9 Plus, of de Motorola Moto G9 Plus met een abonnement.

Moto E7 Plus met 5000 mAh-accu ook te koop

De Moto E7 Plus is een goedkopere telefoon, die vooral opvalt door de grote 5000 mAh-accu. Dit moet, gecombineerd met de zuinige Snapdragon 460-processor en lage hd-resolutie van het scherm, zorgen voor een erg goede accuduur. Het toestel draait net als de Moto G9 Plus op een vrijwel kale versie van Android 10.

Op de achterkant van de Moto E7 Plus zit een 48 megapixel-camera, die pixels combineert om betere 12 megapixel-foto’s te maken. Ook aanwezig is een dieptesensor en 8 megapixel-selfiecamera. De vingerafdrukscanner zit achterop en opladen gaat via een verouderde micro-usb-aansluiting. Bovendien ontbreekt snelladen: de Moto E7 Plus laadt op met maximaal 10 Watt.

De Moto E7 Plus kost 149 euro en is alleen in de kleur blauw verkrijgbaar. Check onze prijsvergelijker voor de beste deals voor een losse Moto E7 Plus. Ook is het natuurlijk mogelijk om de Moto E7 Plus met een abonnement in huis te halen.