Je kunt de Motorola Moto G9 Power nu kopen in Nederland, zowel los als in combinatie met een (sim-only)abonnement. Android Planet zet de beste deals op een rijtje en vertelt je over de specificaties van de smartphone.

Motorola Moto G9 Power kopen

De Motorola Moto G9 Power werd begin november officieel aangekondigd, samen met de Moto G 5G. Het toestel zou medio december uitkomen en is met een weekje vertraging nu beschikbaar bij de eerste (web)winkels.

De adviesprijs van een losse Motorola Moto G9 Power is 199 euro. Je kunt de Moto G9 Power ook met abonnement in huis halen of kiezen voor een sim-only-abonnement. Via onderstaand overzicht vind je eenvoudig de beste deals.

Grote accu als troef

De Moto G9 Power is vooral interessant vanwege zijn enorme 6000 mAh-accu. De grote accucapaciteit in combinatie met het energiezuinige hd-scherm lijkt een accuduur van twee tot vier dagen op te leveren. Daar kunnen maar weinig smartphones aan tippen.

Prettig is dat Motorola een krachtige 20 Watt usb-c-oplader meelevert, waardoor de accu relatief snel oplaadt.

Het toestel heeft een groot 6,8 inch-scherm, 128GB opslaggeheugen en drie camera’s op de achterkant. Android 10 is voorgeïnstalleerd en een update naar Android 11 volgt pas op een later moment. Opvallend, want Android 11 is al maanden beschikbaar. Een ander aandachtspunt is dat de Moto G9 Power geen Android 12-update zal ontvangen, terwijl de meeste concurrerende smartphones die update wél krijgen.

Ben je benieuwd op welke vlakken de Moto G9 Power verbeterd is ten opzichte van zijn voorganger? Lees dan onze uitgebreide vergelijking tussen de Motorola Moto G9 Power en Moto G8 Power.

