Vouwbare (en goedkopere) Motorola Razr 40 nu te koop in Nederland

Motorola’s Razr 40 is nu verkrijgbaar in Nederland. De smartphone is net als de Ultra-versie opvouwbaar, maar wel een stuk goedkoper.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Razr 40 kopen in Nederland

Bij de aankondiging van de Razr 40 Ultra onthulde Motorola ook de ‘normale’ Razr 40. Deze smartphone heeft net als zijn duurdere broer een opvouwbaar scherm, maar is wel goedkoper. Het toestel heeft even op zich laten wachten en is nu verkrijgbaar bij Nederlandse webwinkels.

De Motorola Razr 40 heeft een adviesprijs van 899 euro. Ter vergelijking: de Razr 40 Ultra wordt voor 1199 euro verkocht. De smartphone is los te koop en kun je uiteraard ook combineren met een abonnement. Zo leg je niet in één keer het volledige bedrag neer, maar betaal je de telefoon maandelijks af.

De Razr 40 verschilt op een aantal punten van de Ultra. Eén van de belangrijkste verschillen is het schermpje aan de buitenkant. Bij de Ultra vult dit externe display bijna de helft van de achterzijde, maar bij de Razr 40 is het een stuk kleiner (1,9 inch). Het is overigens wel gewoon mogelijk om notificaties te checken en selfies te maken.

Specificaties van de Razr 40

Vouw je de Motorola Razr 40 open, dan zie je een groot 6,9 inch-scherm met een resolutie van 2640 bij 1080 pixels en hoge ververssnelheid van 144Hz. De randen rondom het display zijn redelijk dun en bovenaan zit een klein gat voor de 32 megapixel-selfiecamera.

Om de kosten te drukken, heeft Motorola simpelere hardware in de Razr 40 gestopt. Zo beschikt de vouwbare telefoon over een Snapdragon 7 Gen 1-processor, die normaliter in midrange smartphones te vinden is. Daardoor is de Razr 40 minder snel en bijvoorbeeld niet zo geschikt om grafisch intensieve games op te spelen.

Wel is het zo dat de Razr 40 een grotere accu heeft dan de Ultra. De batterij heeft een capaciteit van 4200 mAh en kan snel opladen met maximaal 30 Watt. Draadloos opladen is ook mogelijk, al gaat dit met 5 Watt wel nogal langzaam. Verder beschikt de smartphone over 8GB werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte.

Achterop zitten twee camera’s: een hoofdcamera van 64 megapixel en een groothoeklens van 13 megapixel. De Razr 40 draait op Android 13 en krijgt volgens Motorola drie grote Android-versie-upgrades. Tot en met Android 16 zit de telefoon dus goed. Beveiligingspatches worden vier jaar lang uitgerold.

Lees meer over Motorola: