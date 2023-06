Motorola Razr 40 Ultra nu te koop in Nederland voor 1199 euro

De Motorola Razr 40 Ultra kun je nu kopen bij Nederlandse webwinkels. De opvouwbare smartphone is duur, maar ook heeft een unieke vormfactor en opvallende features.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Razr 40 Ultra kopen in Nederland

Motorola kondigde onlangs de Razr 40 Ultra aan. Dit is de nieuwste opvouwbare telefoon van het bedrijf. Hij volgt de Razr 2022 van vorig jaar op en heeft dezelfde (forse) adviesprijs van 1199 euro.

Best duur dus, al brengt Motorola binnenkort ook de goedkopere Razr 40 uit. Deze telefoon kost 899 euro en moet medio juli verschijnen. De Razr 40 Ultra is bij Motorola zelf verkrijgbaar, maar nu ook bij meerdere Nederlandse webwinkels.

Het toestel is in verschillende kleuren beschikbaar en wordt standaard geleverd met een hoesje. Los kost de Razr zoals gezegd 1199 euro, maar je kan de telefoon ook in combinatie met een abonnement in huis halen. In de prijsvergelijker hierboven zetten we de beste deals op een rijtje.

De Razr 40 Ultra is flink verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. De belangrijkste vernieuwing is het grotere tweede scherm op de achterkant. Dit 3,6 inch-display gebruik je om de tijd en je notificaties te checken, maar door het grotere schermoppervlak zijn veel apps beter te bedienen. Het is zelfs mogelijk om films en series te kijken met bijvoorbeeld de Netflix- en Disney Plus-app.

Dit moet je weten over de Razr 40 Ultra

Het scherm aan de binnenkant is ook gegroeid naar 6,9 inch en heeft een resolutie van 2640 bij 1080 pixels. De ververssnelheid bedraagt maximaal 165Hz, waardoor beelden erg vloeiend ogen. Het schermpje op aan de buitenkant heeft een 144Hz-ververssnelheid.

Hoewel het design dus flink is aangepakt, is de Razr 40 Ultra niet sneller dan zijn voorganger. De Motorola-smartphone heeft dezelfde Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor en dus niet de nieuwere Snapdragon 8 Gen 2. Ook aanwezig is 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant, verwerkt in de aan/uit-knop.

Voor het maken van foto’s heeft de Motorola Razr 40 Ultra drie camera’s. De twee camera’s achterop – een 12 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens – kun je ook voor selfies gebruiken als de telefoon is dichtgeklapt. Vouw je de Razr 40 Ultra open, dan heb je een 32 megapixel-frontcamera tot je beschikking.

De nieuwe vouwtelefoon draait op Android 13 en krijgt in de toekomst drie grote Android-upgrades. Tot en met Android 16 zit je dus goed. Beveiligingspatches verschijnen vier jaar lang en worden tweemaandelijks uitgebracht. Tot slot heeft de Razr 40 Ultra een 3800 mAh-accu, die bedraad kan snelladen met 30 Watt en ook draadloos opladen (5 Watt) ondersteunt.

Lees meer over Motorola: