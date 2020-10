De Motorola Razr 5G, een nieuwe opvouwbare smartphone, is vanaf nu in Nederland te koop. Het toestel is flink verbeterd ten opzichte van zijn voorganger en bovendien iets goedkoper.

Motorola Razr 5G kopen in Nederland

De Motorola Razr 5G is de opvolger van de Razr (2019) die vorig jaar verscheen. De smartphone ziet er ongeveer hetzelfde uit en heeft een opvouwbaar scherm, waardoor je de telefoon dicht kunt klappen. Dat zorgt ervoor dat de nieuwe Razr compact is en bijvoorbeeld makkelijker in je broekzak past.

Belangrijk is dat de Motorola Razr 5G beschikt over een Snapdragon 765G-processor, waardoor het toestel overweg kan met 5G-internet. Ook het QuickView-schermpje aan de buitenkant, dat je kan gebruiken als de smartphone is dichtgeklapt, is nuttiger. Je kan gebaren gebruiken om bijvoorbeeld het startscherm te openen en op het kleine display navigeren met Google Maps.

De nieuwe Motorola Razr heeft een adviesprijs van 1499 euro en is daarmee 100 euro goedkoper dan het vorige model. Het is mogelijk om de Motorola Razr 5G los te kopen, of kies voor de Razr 5G met een abonnement. Het opvouwbare toestel komt in één kleur: zwart.

Snellere hardware, grotere accu en meer

De Razr 5G heeft naast een snellere processor ook meer werkgeheugen (8GB) en opslagruimte (256GB) dan de Razr van vorig jaar (6/128GB). Daarnaast zit achterop een nieuwe 48 megapixel-camera, die over optische beeldstabilisatie beschikt. Verder is een Time of Flight-sensor aanwezig voor portretfoto’s. Door de 20 megapixel-frontcamera maakt de smartphone ook betere selfies. De accu is met 2800 mAh groter en ondersteunt snelladen met 15 Watt.

Het opvouwbare scherm van de Motorola Razr 5G is 6,2 inch groot en heeft een resolutie van 2142 bij 876 pixels. Bovenin zit een notch voor de selfiecamera, speaker en andere sensoren. De vingerafdrukscanner, die bij de Razr (2019) nog in de dikke rand onder het scherm zit, is verplaatst naar de achterkant van de telefoon.

De opvouwbare smartphone draait op Android 10 en heeft een glazen behuizing. Het scherm kan volgens Motorola tot 200.000 keer open- en dichtgeklapt worden zonder dat het kapot gaat. Ook heeft de Razr 5G plaats voor een fysieke simkaart; bij de vorige Razr was alleen e-sim-ondersteuning aanwezig.

