Win de nieuwste (nog geheime) smartphone van OPPO (ADV)

Er komt binnenkort een nieuwe OPPO-smartphone aan. Alles is nog een mysterie, maar speciaal voor Valentijnsdag geven we jou de kans om dit onaangekondigde toestel te winnen. Check snel hoe je meedoet!

Show some love met OPPO!

Het is 14 februari en dat betekent een dag vol liefde. Samen met MediaMarkt helpen we je aan een te gek cadeau voor je partner, familielid of natuurlijk gewoon jezelf. We geven namelijk een kersverse OPPO-smartphone weg!

Om welke smartphone het precies gaat, wat ‘ie voor specificaties krijgt of wanneer de releasedatum is, is allemaal nog onbekend. Het gaat om een prijs van rond de 1000 euro en het beste wat OPPO te bieden heeft, dat is zeker.

Het Chinese merk is inmiddels een bekende op het gebied van smartphones, maar levert ook wearables, draadloze oordopjes en andere slimme apparatuur. De fabrikant is er ook niet vies van om vernieuwende functies in toestellen te gebruiken. Wat denk jij van uitschuifbare camera’s, supersnel opladen of oprolbare schermen?

Hoe maak ik kans?

Vul je gegevens in in onderstaand formulier en je dingt automatisch mee naar deze nieuwe telefoon. Wil je sowieso op de hoogte blijven van de release? Laat dat dan ook even weten in het formulier. Zo krijg je namelijk nog eenmalig een mail als alles over het toestel bekend is.

Wil je je winkans iets vergroten? Dat kan! Ga na het insturen van je aanmeldformulier naar onze Facebook– en/of Instagram-pagina. Like en deel ons bericht over de winactie en gebruik daarbij ook de hashtag #loveoppo. Tag trouwens ook nog even iemand die je lief hebt! Dat kan natuurlijk je partner, een familielid of een vriend(in) zijn, of kies gewoon lekker voor jezelf!

Let wel op: deelnemen kan tot uiterlijk 27 februari. De winnaar of winnares maken we bekend via de website van Android Planet, dus houd ons natuurlijk in de gaten!

Laden…