Nederland – Japan kijken in het buitenland? Zo volg je het WK 2026 altijd live (ADV)

Komend weekend is het tijd voor de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal. Ons team speelt op zondag 14 juni tegen Japan. Kijk jij vanuit het buitenland? We vertellen hoe je waar dan ook ter wereld het WK kijkt.

Nederland – Japan kijken: veilig én overal ter wereld

Juni en juli staan in het teken van het WK 2026. Je kijkt natuurlijk gewoon bij de NOS, maar in het buitenland is dit niet altijd toegankelijk. Een goede manier om dit op te lossen, is een VPN nemen.

Of je nu onderweg bent, in het buitenland zit of op de camping staat: CyberGhost VPN zorgt ervoor dat je altijd veilig online bent, waar je ook bent. Tijdelijk is deze dienst ook nog eens extra voordelig, want je betaalt slechts 1,59 euro per maand. Met deze prijs is het momenteel de voordeligste partij.

Waarom een VPN handig is bij Nederland – Japan

Hoewel je binnen Nederland gewoon bij de NOS kijkt, zijn er een aantal redenen waarom je hier een VPN bij wil gebruiken. De meest voor de hand liggende is dat je in het buitenland bent. De site werkt misschien niet zoals je gewend bent van thuis. Met een VPN verplaats je jouw locatie digitaal, zodat het lijkt alsof je toch in Nederland bent.

Het werkt simpel:

Kies voor een betrouwbare VPN, zoals CyberGhost VPN; Maak verbinding met een server in Nederland; Ga naar NOS of een ander platform zoals je gewend bent.

Binnen Nederland is het handig om voor een VPN te kiezen, zodat je verbinding goed beveiligd is. Vooral op het moment dat je gebruik maakt van een openbaar netwerk of verbinding die niet van jou is. Een VPN versleutelt je gegevens, waardoor derden geen toegang krijgen tot je gevoelige informatie.

Let op: VPN’s zoals CyberGhost zijn in de eerste plaats privacy en veiligheidstools. Het is niet toegestaan om auteursrechten te schenden of gebruiksvoorwaarden te overtreden. De aanbieder heeft geen inzage in je activiteiten terwijl je verbonden bent, dus je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de gebruiksvoorwaarden, eventuele voorwaarden van derden en de lokale wetgeving.

Streamen via Chromecast of Android TV

Wil je als voetbalfan niet op een klein schermpje kijken, maar het juist zo groot mogelijk zien? CyberGhost VPN heeft een handige app voor Android TV. Download de app ruim van tevoren op je tv of andere mediaspeler. Daarna kun je naar de juiste app gaan voor de wedstrijd en deze kijk je vervolgens volledig veilig.

Kijk je via een Chromecast of Google TV Streamer? Dan kun je ook de VPN op je router installeren. Zo zit je voor alle wedstrijden in de toekomst ook goed.

Waarom een gratis VPN voor WK 2026 geen goed idee is

“Maar er zijn ook genoeg gratis VPN’s te vinden, waarom moet ik voor CyberGhost VPN kiezen?” Een gratis VPN is nooit helemaal gratis. Je betaalt vaak met je gegevens. Hoewel deze partijen ervoor zorgen dat je gegevens versleuteld worden verzonden naar de dienst of website die je gebruikt, verkopen ze jouw data aan derden.

Daardoor lijkt het alsof je veilig bent, maar ben je dat helemaal niet. Ook is het daarnaast bij live-evenementen niet handig om te kiezen voor een gratis VPN, omdat je vaak te maken krijgt met datalimieten, lagere snelheden en drukke servers. Dat betekent dus dat de WK-wedstrijd komende zondag maar zo op een ongunstig moment blijft hangen.

Zo voorkom je stress vlak voor de aftrap

Zorg ervoor dat je ruim voor het fluitsignaal alles geregeld hebt. Zodat jij niks vergeet, hebben we het hieronder voor je op een rijtje gezet:

Installeer CyberGhost VPN ruim van tevoren; Test de livestream eerder op de dag; Laad je telefoon, tablet of ander apparaat op; Zet eventueel energiebesparing uit tijdens het streamen; Zorg voor een goed wifi-signaal of voldoende mobiele data; Leg een oplader of powerbank klaar; Zet het bier of de frisdrank klaar en zorg voor voldoende snacks; Zet meldingen op stil tijdens de wedstrijd.

CyberGhost VPN tijdelijk voor slechts 1,59 euro

Tijdelijk scoor je een VPN van CyberGhost VPN wel heel goedkoop. Momenteel betaal je slechts 1,59 euro per maand. Je abonnement loopt nu de komende twee jaar, waardoor je ook ander buitenlands voetbal en F1-races kan volgen. Ben je niet tevreden, dan kun je binnen 45 dagen je geld terugvragen.