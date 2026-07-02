Odido-klanten krijgen er een extra voordeel bij: dit verandert er

Als je zowel een mobiel abonnement als internetabonnement van Odido had, kreeg je de afgelopen jaren altijd tot 7,50 euro korting per maand op je telefoonabonnement en nog eens 5 euro per maand op je internet. Nu is dat aangepast. We vertellen je alles over het nieuwe klantvoordeel van Odido.

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Nieuw bij Odido: klanten kiezen voor extra korting óf gratis Videoland

Providers waarderen hun vaste klanten en daarom krijg je extra voordelen als je meerdere abonnementen op je adres hebt van dezelfde aanbieder. Bij Odido was het zo dat je tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement kreeg en nog eens 5 euro extra korting per maand op je vaste internet.

Dit is nu veranderd: je kan nu kiezen welk voordeel je het liefste hebt. Of je krijgt meer korting of je ontvangt een gratis abonnement op Videoland. We vertellen je hieronder alles over de voorwaarden.

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Dit is het nieuwe klantvoordeel

Heb je twee of meer Odido-abonnementen op je adres, dan krijg je dus elke maand extra voordelen. Welke dit zijn, kies je zelf:

Optie 1 : Tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement en gratis dubbele data

: Tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement en gratis dubbele data Optie 2: Tot 5 euro korting per maand op je mobiele abonnement, dubbele data en Videoland Basis t.w.v. 6,99 euro per maand.

Heb je ook internet thuis van Odido, dan krijg je ook nog steeds 5 euro korting per maand op je vaste internet. Je keuze kan je overigens ook altijd één keer per maand wijzigen. Heb je het aanbod van Videoland wel gezien, dan kan je dus ook altijd weer meer korting krijgen.

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Internet en tv voor 25 euro per maand

Naast het vernieuwde klantvoordeel zijn er nog meer goede acties te vinden bij de provider. Momenteel betaal je bijvoorbeeld voor internet en tv de eerste twaalf maanden slechts 25 euro per maand. Daarna ga je de standaard prijs betalen.

Heb je liever een eenjarig-abonnement? Dan betaal je de eerste zes maanden 26 euro per maand. Hieronder zetten we de actuele prijzen op een rij voor een tweejarig-abonnement.

Pakket Gem. € p/m Prijs na 12 mnd Totale korting Glasvezel 100 € 38,25 € 51,50 € 318,00 Glasvezel 400 € 41,25 € 57,50 € 390,00 Glasvezel 1000 € 42,50 € 60,00 € 420,00 Glasvezel 2000 € 46,25 € 67,50 € 510,00 Glasvezel 8000 € 66,25 € 82,50 € 390,00

Nog meer voordeel op Samsung Galaxy S26 (Ultra), Google Pixel 10 (Pro) en meer

Ook kan je natuurlijk voor je nieuwe mobiele abonnement naar Odido stappen. Op zowel sim only als telefoons zijn er regelmatig goede aanbiedingen. Momenteel krijg je bijvoorbeeld een gratis Samsung Galaxy Watch 8 als je kiest voor een telefoon uit de S26-serie, een gratis JBL-speaker bij de A57 of hoge korting op een Google-telefoon.

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