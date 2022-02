De nieuwe Samsung Galaxy in 2022: vier verwachtingen op een rijtje (ADV)

De nieuwe Samsung Galaxy wordt snel verwacht, maar niets is nog zeker. Toch hebben we een viertal verwachtingen voor je op een rij gezet. Ook profiteer je van Vodafone’s speciale voordelen en de pre-order. Lees dus snel verder en meld je aan!

Eén nieuwe smartphone, vier verwachtingen

Een nieuwe Samsung Galaxy zal binnenkort zijn entree maken. Wanneer dat gaat gebeuren is de vraag, want er is nog niets officieel bekendgemaakt. Hoewel Samsung niets prijsgeeft, trekt het de aandacht naar het Unpacked-evenement in februari. Ze geven aan hier de gloednieuwe Galaxy-toestellen te presenteren.

Ben je nu al geïnteresseerd in de nieuwe smartphones van Samsung? Schrijf je meteen in! Dan krijg je als een van de eersten een seintje over de start van de pre-orders!

1. Uitvoerig camerawerk

Camera’s zijn enorm belangrijk in smartphones. Jaar op jaar nemen niet alleen de resoluties van de camerasensoren toe, maar ook het aantal lenzen. Bij Samsung zien we vaak een drievoudige camera-opstelling. Deze bevat een hoofdcamera met de hoogste resolutie, groothoeklens voor wijde landschapsfoto’s en een telelens om in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. En niet te vergeten de selfiecamera aan de voorzijde.

Met wat voor camera’s de nieuwe Galaxy is uitgerust weten we nog niet. We gaan er vanuit dat Samsung weer kiest voor het beste van het beste op dat gebied. Dat zijn we immers van ze gewend en zal niet anders zijn bij het aankomende toestel.

2. Android 12 en jarenlange updates

Toestellen van Samsung draaien op Android, maar zijn aangekleed met een eigen schil. One UI zorgt ervoor dat Android extra goed aansluit op de smartphones van Samsung. De eigen schil verandert niet alleen de stijl van icoontjes en widgets, maar voegt ook extra functies toe zoals een Edge-menu met allerlei handige tools.

De nieuwe Samsung Galaxy is daarbij een toekomstbestendige telefoon. Dat komt omdat het updatebeleid van Samsung voorloopt op andere merken. Naast Android-updates ontvang je namelijk ook veel én lang beveiligingspatches. Het toestel komt op de markt met het gloednieuwe Android 12 en krijgt nog jarenlang updates.

3. Vernieuwend design en persoonlijke kleuren

Het ontwerp en de kleuren van een smartphone trekken aandacht. Dat hebben we gezien bij voorgaande Samsung-toestellen. Daarom denken we dat ook de komende smartphone punten scoort op design. Wat Samsung precies zal laten zien is niet bekend, maar we verwachten dat het Galaxy S21-design verder wordt verbeterd.

De kleuren van de behuizing zijn de finishing touch van een ontwerp. Het is de vraag wat Samsung dit jaar zal doen qua kleurgebruik. Naast de standaardkleuren (zwart en wit) krijgen we misschien ook wat andere frisse kleurtjes te zien.

4. Onder de motorkap

Een smartphone met een mooi design is natuurlijk het halve werk. Onder de motorkap moet ook uitstekende hardware aanwezig zijn. Vooral de combinatie van chip en werkgeheugen zorgt voor een smartphone die niet hapert en elke app en game vloeiend draait.

Ook de accu is belangrijk, want je smartphone moet immers het einde van de dag makkelijk kunnen halen. Hoewel de specificaties van de nieuwe Samsung Galaxy een mysterie zijn, verwachten we het beste van het beste.

Samsung & Vodafone: de ultieme combinatie

Natuurlijk ben je bij Vodafone ook aan het juiste adres voor het beste netwerk van het land. Dankzij de landelijke dekking kun je altijd en overal bellen en mobiel internet gebruiken. Ook is Vodafone voorloper op het gebied van 5G. Dankzij de nieuwe techniek kun je sneller down- en uploaden, stream je content direct naar de nieuwe Galaxy S of kun je online gamen als nooit tevoren. Zo haal je alles uit de nieuwe Samsung!

Bij Vodafone ben je altijd online zodat je niets mist. Dat doe je met de Red Unlimited. Met deze bundel kun je onbeperkt internetten, bellen en sms’en. Heb je daarnaast thuis al internet van Ziggo? Dan ontvang je nog eens tot 5 euro korting per maand op je nieuwe bundel bij Vodafone.

Als je vragen hebt of ondersteuning nodig hebt, kun je ook altijd terecht bij de klantenservice. Altijd mag je hier letterlijk nemen omdat Vodafone deze 24/7 beschikbaar stelt. Meld je dus nu aan en ontvang een seintje wanneer de pre-order start. Zo heb jij als één van de eersten het nieuwe toestel in huis!