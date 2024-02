Samsung Galaxy S24 (Ultra) niet aan te slepen: dit is waar hij nog op voorraad is

Wil jij de nieuwste Samsung Galaxy S24, S24 Plus of S24 Ultra kopen? Je bent niet de enige, want de Samsung S24-levertijd begint bij verschillende winkels op te lopen. Dit is waar je jouw nieuwe S24 nog wél in huis haalt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Levertijden zijn 1 februari 2024 bijgewerkt.

Levertijd Samsung S24-modellen: waar is er nog voorraad?

In dit overzicht zetten we de actuele Samsung Galaxy S24-levertijden voor je op een rijtje. Zo weet je precies waar je moet zijn om je nieuwe smartphone op de kop te tikken. Hieronder zie je de tabel met gemiddelde levertijden.

Samsung S24-model indicatie levertijd met abonnement indicatie levertijd los toestel Samsung S24 1 week Op voorraad Samsung S24 Plus 2-4 werkdagen Op voorraad Samsung S24 Ultra 1 week 2-4 werkdagen

Waar je jouw toestel in huis moet halen, lees je verderop in dit artikel. Daar hebben we een handig overzicht gemaakt waar je per toestel de levertijd per webwinkel ziet. Let op:

Dit is een momentopname. We updaten het artikel regelmatig, maar gedurende de dag kan de Samsung S24-voorraad veranderen;

Soms hanteren webwinkels optimistische levertijden. Wil je zeker weten wat de levertijden zijn? Neem dan contact op met de aanbieder;

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Samsung Galaxy S24 levertijd bij webshops

Samsung S24 levertijd over het algemeen Bol. Op voorraad Belsimpel Op voorraad Coolblue Op voorraad Mobiel.nl Op voorraad MediaMarkt 2-4 werkdagen Samsung 2 weken

Samsung Galaxy S24 levertijd bij providers

Opslag Kleur KPN Vodafone Odido 128GB Zwart Op voorraad Op voorraad Op voorraad 128GB Geel Op voorraad Op voorraad Vanaf 19 februari 128GB Grijs Op voorraad Op voorraad Op voorraad 128GB Paars Op voorraad Op voorraad Op voorraad 256GB Zwart Vanaf 2 februari Op voorraad Vanaf 12 februari 256GB Geel Vanaf begin februari Langere levertijd Vanaf 26 februari 256GB Grijs Op voorraad Op voorraad Op voorraad 256GB Paars Vanaf 2 februari Op voorraad Vanaf 12 februari

De Samsung Galaxy S24 is op het moment nog verkrijgbaar, maar we zien de levertijden langzaam oplopen. Vooral Samsung is verrast door de interesse in de nieuwste toestellen. Weet jij al waar je de S24 gaat kopen? Gebruik bovenstaande links om direct naar de shop of provider te navigeren, of gebruik onze vergelijker om de beste deal te scoren.

Samsung Galaxy S24 prijzen vergelijken Met abonnement € 41,50 p/m Bekijk abonnementen abo Los nieuw € 799,- Bekijk prijzen

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S24 Plus levertijd bij webshops

S24 Plus levertijd over het algemeen Bol. Op voorraad Belsimpel Op voorraad Coolblue Op voorraad Mobiel.nl Op voorraad MediaMarkt Op voorraad Samsung 2 weken

Samsung Galaxy S24 Plus levertijd bij providers

Opslag Kleur KPN Vodafone Odido 256GB Zwart Op voorraad Op voorraad Op voorraad 256GB Geel Op voorraad Op voorraad Vanaf 12 februari 256GB Grijs Op voorraad Op voorraad Op voorraad 256GB Paars Op voorraad Op voorraad Op voorraad 512GB Zwart Op voorraad Op voorraad Op voorraad 512GB Geel Vanaf 2 februari Op voorraad Vanaf 14 februari 512GB Grijs Op voorraad Op voorraad Op voorraad 512GB Paars Vanaf 2 februari Op voorraad Vanaf 5 februari

Wil je de Samsung Galaxy S24 Plus, dan is hij nog op veel plekken op voorraad. Toch loopt ook bij dit toestel de levertijd op, dus wees er snel bij! Via de links in de tabel kom je direct bij de webwinkel of provider waar je jouw S24 Plus wil aanschaffen. Of gebruik onze prijsvergelijker om de beste prijs te vinden.

Samsung Galaxy S24 Plus prijzen vergelijken Met abonnement € 52,50 p/m Bekijk abonnementen abo Los nieuw € 1.012,- Bekijk prijzen

Samsung Galaxy S24 Ultra levertijd bij webshops

S24 Ultra levertijd over het algemeen Bol. Op voorraad, 1TB bijna uitverkocht Belsimpel Op voorraad Coolblue Op voorraad Mobiel.nl Op voorraad MediaMarkt 1 week Samsung 1 week

Samsung Galaxy S24 Ultra levertijd bij providers

Opslag Kleur KPN Vodafone Odido 256GB Zwart Op voorraad Op voorraad Op voorraad 256GB Geel Op voorraad Op voorraad Op voorraad 256GB Grijs Op voorraad Op voorraad Op voorraad 256GB Paars Op voorraad Op voorraad Op voorraad 512GB Zwart Op voorraad Op voorraad Op voorraad 512GB Geel Op voorraad Op voorraad Vanaf 26 februari 512GB Grijs Op voorraad Op voorraad Op voorraad 512GB Paars Vanaf 2 februari Op voorraad Op voorraad 1TB Zwart Op voorraad Langere levertijd Vanaf 12 februari 1TB Geel Uitverkocht Uitverkocht Uitverkocht 1TB Grijs Uitverkocht Uitverkocht Vanaf 12 februari 1TB Paars Uitverkocht Uitverkocht Uitverkocht

Dan de topper van de serie, de Samsung Galaxy S23 Ultra. Deze smartphone is ook behoorlijk populair. Met abonnement is de 1TB-versie zelfs zo goed als uitverkocht en ook de levertijden voor de losse toestellen lopen op. Klik op de link in de tabel om direct naar de shop van jouw keuze te gaan of gebruik de prijsvergelijker om de beste deal te scoren.

Samsung Galaxy S24 Ultra prijzen vergelijken Met abonnement € 74,- p/m Bekijk abonnementen abo Los nieuw € 1.284,- Bekijk prijzen

Wil je écht alle prijzen goed met elkaar vergelijken en de allerbeste deal scoren? Dan is het verstandig onze prijsvergelijker erbij te pakken. Daarin zie je ook direct de actuele levertijden, mits deze juist worden doorgegeven aan ons.

Heel veel succes met het bestellen en veel plezier met je nieuwe Samsung Galaxy S24!