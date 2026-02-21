Zo scoor je tijdelijk een gratis Nintendo Switch 2 (of PlayStation 5)

Bij KPN loopt nu een mooie actie waarbij je een gratis Nintendo Switch 2 scoort. Deze deal is perfect voor gamers die razendsnel internet willen combineren met deze nieuwste handheld-console.

Dit is hoe het werkt

Nieuwe KPN-klanten die een 2-jarig Internet & TV-abonnement afsluiten via de website krijgen tijdelijk een gratis Nintendo Switch 2 (ter waarde van 489 euro). Liever een andere console of gewoon korting op je maandbedrag? Ook dat kan! Hieronder vind je alle details van deze actie. Haast je wel, want voor deze actie geldt OP=OP.

Over Internet & TV van KPN

KPN biedt betrouwbare internet- en tv-pakketten via glasvezel of DSL, met snelheden van 100 Mbit/s tot 4 Gbit/s download, ideaal voor soepel 4K-streamen, gamen en thuiswerken zonder haperingen. Het Internet & TV-abonnement komt met de KPN TV+ Box voor 45+ zenders, Replay, Pause en extra’s zoals Netflix Basis of ESPN, terwijl combivoordeel met mobiel je meer data of een gratis zenderpakket oplevert.

Liever een andere console of korting?

Geen Nintendo Switch-fan? Kies dan voor een gratis PlayStation 5 Digital Edition ter waarde van 499 euro als alternatief bij hetzelfde abonnement. Heb je liever korting op je abonnement in plaats van een console? Ga dan voor de speciale aanbieding waarbij je de eerste 12 maanden slechts 35 euro per maand betaalt voor Internet & TV, een flinke besparing op je maandelijkse kosten.

Over de Nintendo Switch 2

De Nintendo Switch 2 is de opvolger van de originele Switch en voelt als een perfecte upgrade voor fans van handheld gaming. Het scherm is nu 7,9 inch met scherpe beelden en soepele gameplay, en je speelt nog steeds op drie manieren: in je handen, op tafel met de standaard of aangesloten op de tv via het dock. De Joy-Con controllers klikken magnetisch vast en hebben handige extra knoppen voor meer speelcomfort, ideaal voor families of als je veel onderweg bent.

Met een stevige batterij voor zo’n 5 uur gamen, backwards compatibility met al je oude Switch-games plus nieuwe hits zoals Mario Kart World, gaat deze console makkelijk jaren mee. De adviesprijs bedraagt 489 euro, maar je krijgt hem nu als nieuwe klant gratis bij elk tweejarig KPN Internet & TV-abonnement.