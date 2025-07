Tv kijken via internet: NLZiet tijdelijk voor slechts 4,95 euro

Tv kijken via internet wint aan terrein en dat snappen we. Het is goedkoper dan bij een internet en tv-aanbieder. NLZiet heeft tijdelijk de zomeraanbieding, waardoor je al vanaf 4,95 euro per maand kijkt.

NLZiet zomeraanbieding: eerste 3 maanden 50% korting én twee weken gratis

Alles wordt duurder. Zo ook je tv-abonnement, maar door tv te kijken via internet ben je een stuk goedkoper uit. Al helemaal met de tijdelijke aanbieding van NLZiet, waarbij je de eerste drie maanden 50 procent korting krijgt. Bovendien probeer je het de eerste twee weken gratis uit.

Je hebt de keuze uit drie abonnementen, maar alleen het Premium en Extra-abonnement doen mee aan de actie. Het is mogelijk om na de actieperiode je abonnement op te zeggen of naar Basic om te zetten (7,95 euro per maand). De aanbieding is er nog tot en met 17 augustus, dus geniet komende zomer van de leukste live tv-programma’s, series en films.

Dit betaal je dankzij de zomeraanbieding

Dankzij de zomeraanbieding krijg je de eerste drie maanden 50 procent korting. Daardoor heb je al een premium-abonnement voor 4,95 euro per maand, waarbij je ook vooruit kan kijken en geen reclames te zien krijgt als je on demand programma’s bekijkt. Je streamt op maximaal twee apparaten tegelijk.

Ga je voor Extra, dan krijg je nog eens 17 extra zenders, waaronder Comedy Central en Paramount. Streamen doe je op maximaal drie apparaten tegelijkertijd. Dit kost je 5,95 euro in de eerste drie maanden.

Het aanbod van NLZiet: EK vrouwenvoetbal

Standaard krijg je toegang tot meer dan veertig live zenders, waaronder de welbekende: SBS, NPO 1, 2 en 3 en natuurlijk ook de zenders van RTL. Wil je Nickelodeon voor je kids, dan zul je moeten kiezen voor NLZiet Extra. Ketnet zit wel bij alle abonnementen inbegrepen.

Daarnaast kijk je natuurlijk het EK vrouwenvoetbal bij NLZiet. Dat is op 2 juli van start gegaan en duurt tot en met 27 juli. De wedstrijden zijn te zien bij NPO 1. Een ander populair programma dat te zien is, is Het waren 2 fantastische dagen. Daarin brengen drie BN’ers twee dagen samen door in een villa.