De zeer betaalbare Nokia 1.4 is nu te koop in Nederland. Het toestel kost iets meer dan honderd euro, draait op Android Go en heeft een groot scherm. We zetten de beste deals op een rijtje.

Nokia 1.4 kopen: hier kun je terecht

HMD Global, het bedrijf achter de Nokia-smartphones, presenteerde de Nokia 1.4 officieel in februari. De fabrikant gaf destijds aan dat de budgettelefoon in april in Nederland zou verschijnen voor een nog onbekende prijs. Nu het toestel daadwerkelijk leverbaar is, blijkt dat de meeste (web)winkels een verkoopprijs van 119 euro hanteren. De blauwe versie is direct leverbaar en de grijze variant volgt ‘binnenkort’.

Hieronder vind je de laagste prijs van een losse Nokia 1.4. Uiteraard kun je de smartphone ook in combinatie met een abonnement kiezen. Heb je al een abonnement? Dan is een sim only het overwegen waard. Zo’n abonnement kun je combineren met een los toestel.

Meer over de Nokia 1.4

De Nokia 1.4 is een budgetsmartphone met een groot 6,51 inch hd-scherm en twee camera’s op de achterkant. Het toestel gebruikt een forse 4000 mAh-accu, maar laadt langzaam en via een oude micro-usb-poort op. Wel heeft de Nokia 1.4 een vingerafdrukscanner, dualsim-ondersteuning en een speciale knop om de Google Assistent te starten.

Nokia installeert de Android Go-versie van Android 10 op het toestel. Android Go is ontwikkeld voor spotgoedkope smartphones met beperkte hardware. Het besturingssysteem vraagt minder processorkracht, opslagruimte en energie. De Nokia 1.4 krijgt een update naar Android 11 (Android Go) en ontvangt drie jaar regelmatig beveiligingsupdates. Dat is langer dan veel concurrerende budgetsmartphones.

