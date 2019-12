Je kunt de Nokia 2.3 vanaf nu kopen in Nederland. De opvolger van de Nokia 2.2 is onderdeel van het Android One-programma, waardoor je verzekerd bent van drie jaar lang beveiligingsupdates. Je kunt het toestel morgen al in huis hebben.



Nokia 2.3 kopen in Nederland

Een ruime week na zijn aankondiging ligt de Nokia 2.3 al in de schappen. Het toestel is bij Bol.com en Mobiel.nl voor 119 euro verkrijgbaar. Belsimpel haalt daar nog een euro vanaf en heeft de Nokia 2.3 voor 118 euro in de digitale etalage liggen. Als je het toestel daar voor 19:00 uur bestelt, heb je ‘m morgen in huis.

→ Bestel de Nokia 2.3 bij Belsimpel (118 euro)

Neem ook een kijkje in onze prijsvergelijker om andere deals voor een losse Nokia 2.3 te vinden. Je kunt de Nokia 2.3 natuurlijk ook met abonnement aanschaffen. Hierbij betaal je het voordelige toestel in maandelijkse termijnen af en kun je zelf je provider kiezen.

Android One en forse accu

De Nokia 2.3 is een interessant budgettoestel vanwege twee redenen. Ten eerste is het toestel onderdeel van het Android One-programma, waardoor je verzekerd bent van updates naar Android 10 en Android 11. Bovendien krijg je drie jaar lang Android-beveiligingsupdates. Verder heeft de Nokia 2.3 een forse 4000 mAh-accu. Deze levert genoeg stroom om de dag makkelijk mee door te komen.

Verder is het grote 6,2 inch-scherm fijn voor het kijken van filmpjes en spelen van games. De inkeping aan de bovenkant biedt ruimte aan de 5 megapixel-selfiecamera en op de achterkant vind je de 13 megapixel-hoofdsensor. Deze wordt bijgestaan door een 2 megapixel-camera, waardoor je bokeh-foto’s kunt maken.

De MediaTek-processor is snel genoeg voor alledaagse taken als internetten en WhatsApp’en, maar verwacht geen snelheidsmonster. Wel fijn is de 32GB opslagcapaciteit, die je via een sd-kaartje bovendien kunt uitbreiden. De Nokia 2.3 is verkrijgbaar in het grijs, lichtbruin en groen.

