Nokia 2.4 met Android One nu in Nederland te koop voor 129 euro

De betaalbare Nokia 2.4 is nu in Nederland te koop. De budgetsmartphone heeft een groot scherm, flinke accu en krijgt veel updates dankzij het Android One-programma.

Nokia 2.4 kopen: dit zijn de prijzen

De Nokia 2.4 is vanaf nu verkrijgbaar bij verschillende Nederlandse webwinkels. De smartphone kost 129 euro en komt in drie kleurtjes: grijs, blauw en lila. Het toestel werd onlangs gelijktijdig met de Nokia 3.4 en Nokia 8.3 5G aangekondigd. Deze smartphones verschijnen later deze maand in Nederland.

Een losse Nokia 2.4 kost als gezegd 129 euro, al kun je de smartphone natuurlijk ook met een abonnement in huis halen. In de prijsvergelijker van Android Planet (zie hierboven) zetten we de beste deals op een rijtje, zodat je nooit te veel betaalt.

Koop je het toestel los? Check dan ook de sim only-vergelijker voor een geschikte data- en belbundel.

Android One en grote accu

De Nokia 2.4 onderscheidt zich voornamelijk door de software. De smartphone is onderdeel van het Android One-programma, wat betekent dat ‘ie vaak en veel updates krijgt. Het toestel draait uit de doos op Android 10, maar krijgt sowieso upgrades naar Android 11 en 12. Daarnaast ontvang je drie jaar lang maandelijks beveiligingsupdates, wat in deze prijsklasse netjes is.

Daarnaast heeft de Nokia 2.4 een groot 6,5 inch-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Bovenaan het scherm, in een kleine notch, zit de 5 megapixel-selfiecamera. Op de achterkant zitten twee camera’s: een 13 megapixel-lens en een dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. Ook is er een nachtmodus voor betere foto’s in het donker. Een MediaTek Helio P22-processor draait de telefoon aan en wordt geholpen door 2GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte.

Verder is de 2.4 voorzien van een vingerafdrukscanner achterop, nfc-chip om mobiel te betalen, koptelefoonaansluiting en een forse 4500 mAh-accu. Die moet lekker lang meegaan, maar laadt wel langzaam op via de micro-usb-aansluiting. In het doosje zit een 5 Watt-oplader, waardoor het even duurt voordat de smartphone weer helemaal vol zit.

