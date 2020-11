De Nokia 3.4, een betaalbare smartphone met een schone Android-versie en snelle updates, is te koop in Nederland. De smartphone kost 149 euro en is vanaf nu leverbaar.

Nokia 3.4 kopen in Nederland

De Nokia 3.4 heeft eventjes op zich laten wachten, want het toestel werd al in september aangekondigd en zou begin oktober in de Nederlandse winkels liggen. De release vindt nu, ongeveer een maand later, alsnog plaats. De Nokia 3.4 is bij verschillende webwinkels direct leverbaar en kost 149 euro.

De smartphone valt vooral op door de driedubbele camera achterop en de software. Uit de doos draait de Nokia 3.4 op een schone versie van Android 10, zonder overbodige apps of andere software. Omdat de telefoon onderdeel is van het Android One-programma, krijg je lang en vaak updates op het toestel. HMD Global, het Finse bedrijf dat de Nokia-telefoons maakt, belooft de 3.4 begin volgend jaar bij te werken naar Android 11.

In de prijsvergelijker hierboven zie je de beste deals voor een losse Nokia 3.4. Het is ook mogelijk om de Nokia 3.4 met een abonnement aan te schaffen. De smartphone komt in drie kleuren: blauw, zwart en paars. Eerder verscheen de Nokia 2.4 in Nederland, die beschikt over minder krachtige hardware maar wel iets goedkoper is (129 euro).

Driedubbele camera, grote accu en meer

De Nokia 3.4 heeft een scherm van 6,39 inch met een hd-resolutie van 1560 bij 720 pixels. Het display is hierdoor niet superscherp, maar doordat het scherm minder stroom verbruikt, gaat de accu wel langer mee. De batterij heeft een capaciteit van 4000 mAh-accu, laadt op via usb-c, maar kan niet snelladen.

Onder de motorkap van de Nokia 3.4 zit een Snapdragon 460-processor, die bijvoorbeeld ook in de Motorola Moto E7 Plus en OnePlus Nord N100 te vinden is. Ook aanwezig is 3GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte. Dat laatste is niet heel veel, maar kun je uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Verder heeft de telefoon een vingerafdrukscanner op de achterkant, nfc-chip om contactloos in winkels te betalen en drie camera’s achterop.

De primaire camera maakt foto’s in 13 megapixel en heeft ook een nachtmodus voor betere kiekjes in het donker. Met de 5 megapixel-groothoeklens maak je extra brede foto’s, bijvoorbeeld van landschappen of grote steden. De 2 megapixel-dieptesensor helpt bij het maken van portretfoto’s met een scherptediepte-effect, terwijl je de 8 megapixel-frontcamera gebruikt voor selfies en videobellen.

