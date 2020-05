Je kunt de Nokia 5.3 vanaf nu in Nederland kopen. Het betaalbare toestel met fors scherm heeft dankzij Android One altijd up-to-date software en kost 199 euro. Check in dit artikel de beste deals.



Nokia 5.3 kopen

De Nokia 5.3 verschijnt in drie kleuren: blauw, goud en grijs. Voorlopig is alleen laatstgenoemde uitvoering goed verkrijgbaar. Onder meer Belsimpel, Bol.com en MediaMarkt bieden de grijze (die erg dicht tegen zwart aan zit) versie van de Nokia 5.3 al aan. Het toestel kost 199 euro en wanneer je vandaag bestelt heb je ‘m morgen in huis.

→ Bestel Nokia 5.3 bij Belsimpel

→ Bestel Nokia 5.3 bij Bol.com

→ Bestel Nokia 5.3 bij MediaMarkt

Het is nog niet duidelijk wanneer de andere twee uitvoeringen verkrijgbaar zijn. Wel is zeker dat deze kleuropties dezelfde adviesprijzen krijgen. Een losse Nokia 5.3 kost dus altijd 199 euro. Bij een Nokia 5.3 met abonnement betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen af. Check onze prijsvergelijker voor de meest actuele Nokia 5.3-aanbiedingen.

Over de Nokia 5.3

De Nokia 5.3 werd afgelopen maart gelijktijdig met de Nokia 1.3 en 8.3 5G aangekondigd. De opvolger van de betaalbare Nokia 5.1 heeft een fors 6,55 inch-scherm. Zo’n formaat is ideaal voor het kijken van films en spelen van games. Wel is het jammer dat de resolutie van 1600 bij 720 pixels relatief laag is is. Films en teksten ogen daardoor minder scherp dan bij zijn voorganger.

Daarentegen gaat het toestel er qua camera’s wel op vooruit. De Nokia 5.3 heeft namelijk vier lenzen. De 13 megapixel-hoofdcamera wordt ondersteund door een 5 megapixel-groothoeklens, macrocamera (2 megapixel) en dieptesensor. Het toestel wordt aangedreven door de Snapdragon 665-chip, die we onder meer kennen van de Motorola Moto G8 Power en Xiaomi Mi A3.

Ook de 4000 mAh-accu is mooi meegenomen, want deze kan er op een volle lading met gemak een dag tegenaan. Tot slot is ook Android One een pluspunt, want hierdoor ben je verzekerd van tijdige software-updates. Het toestel draait uit de doos op Android 10 maar je bent dus verzekerd van de update naar Android 11.

