Vanaf nu is een nieuwe Nokia-smartphone in Nederland verkrijgbaar. De Nokia 5.4 heeft een adviesprijs van 199 euro en daarvoor krijg je een toestel met Android One-software, veel camera’s en een hd-scherm.

Nokia 5.4 kopen in Nederland

De Nokia 5.4 werd een maand geleden aangekondigd en is nu te koop bij verschillende Nederlandse webwinkels. Het toestel kost 199 euro en onderscheidt zich vooral door de software. De smartphone is onderdeel van het Android One-programma en daardoor kun je rekenen op een schone Android-versie en lang (en vaak) updates. Nokia belooft twee jaar aan Android-versie-upgrades en drie jaar lang maandelijks beveiligingsupdates. Daardoor blijf je beschermd tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De smartphone draait uit de doos op Android 10, een al wat oudere Android-versie. Hij krijgt later een update naar het nieuwe Android 11 en ook Android 12 komt in de toekomst beschikbaar voor deze telefoon.

Het Nokia-toestel is verkrijgbaar in twee kleuren (blauw en paars) en koop je los voor 199 euro. Uiteraard is het ook mogelijk om de Nokia 5.4 met een abonnement in huis te halen. Check daarvoor onze prijsvergelijker hierboven. Kies je voor een los toestel, neem dan ook een kijkje in de sim only-vergelijker voor een geschikte data- en belbundel.

Nokia 5.4 specificaties

De Nokia 5.4 volgt de Nokia 5.3 op en heeft een compacter scherm van 6,39 inch. De resolutie is met 1560 bij 720 pixels echter niet heel hoog. In de linker bovenhoek van het display zit een gat voor de 16 megapixel-selfiecamera. Op de achterkant zitten vier camera’s: een 48 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en dieptesensor.

Aan de achterzijde vind je ook de vingerafdrukscanner om de Nokia-telefoon veilig te ontgrendelen. Onder de motorkap zien we een Snapdragon 662-processor, die we kennen van de Motorola Moto G9 Power en Poco M3.

De chip wordt bijgestaan door 4GB aan werkgeheugen, 64GB opslag en een 4000 mAh-accu. Laatstgenoemde laadt op via usb-c en gaat volgens Nokia twee dagen mee op een volle lading. Snelladen ontbreekt helaas.

