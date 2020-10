Nokia 8.3 5G eindelijk verkrijgbaar in Nederland voor 579 euro

De langverwachte Nokia 8.3 5G is eindelijk in Nederland te koop. Vanaf nu is de smartphone, die beschikt over een groot scherm en in totaal vijf camera’s, verkrijgbaar voor 579 euro. We zetten de beste deals op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Nokia 8.3 5G kopen: hier kun je terecht

De release van de Nokia 8.3 5G heeft lang op zich laten wachten, want de smartphone werd al in maart aangekondigd. Vorige maand onthulde HMD Global, dat de Nokia Android-smartphones maakt, de releasedatum van de 8.3 en nu is het zover. De Nokia 8.3 5G is vanaf vandaag verkrijgbaar voor 579 euro en al direct leverbaar bij Belsimpel. Bij andere webshops is de smartphone ook snel op voorraad.

Ook is een versie met meer werk- en opslaggeheugen beschikbaar voor 649 euro. Dan krijg je het model met 8GB RAM en 128GB aan opslagruimte. De goedkopere variant (die dus 579 euro kost) heeft 6GB werkgeheugen en 64GB opslag. De opslagruimte is overigens wel uitbreidbaar met een micro-sd-geheugenkaartje. De Nokia 8.3 5G verschijnt in één kleur: blauw.

In de prijsvergelijker van Android Planet vind je de beste deals voor een losse Nokia 8.3 5G. Zoek je een Nokia 8.3 met abonnement, dan kun je terecht bij alle grote providers. Neem ook een kijkje in de sim only-vergelijker voor een geschikte data- en belbundel als je besluit de telefoon los aan te schaffen.

Meer over de Nokia 8.3 5G

De Nokia 8.3 5G is uitgerust met een erg groot scherm van 6,81 inch, dat dankzij de resolutie van 2400 bij 1080 pixels scherpe beelden toont. In de linkerbovenhoek van het scherm zit een gaatje voor de 24 megapixel-selfiecamera. De randen rondom het display zijn verder dun, al is onderaan wel een zwarte balk zichtbaar. Het scherm heeft helaas geen hogere ververssnelheid van bijvoorbeeld 90 of 120Hz, maar moet het doen met 60Hz.

De vingerafdrukscanner van de smartphone zit aan de zijkant van de behuizing (in de aan/uit-knop) en ook gezichtsherkenning is aanwezig. Onder de motorkap zit een Snapdragon 765G-processor met 6/8GB RAM en 64/128GB opslagruimte. De accu is met 4500 mAh behoorlijk groot en ondersteunt snelladen met 18 Watt via usb-c. Dit is niet heel snel, maar ook zeker niet traag.

Op de achterkant van de Nokia 8.3 5G zien we vier camera’s. Het gaat om een normale camera van 64 megapixel, die pixels combineert om mooiere foto’s te maken. Ook is er een 12 megapixel-groothoeklens voor het vastleggen van wijde foto’s, 2 megapixel-macrocamera voor close-ups en 2 megapixel-dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. Daarmee creëer je gemakkelijk een scherpediepte-effect.

De Nokia 8.3 5G draait op Android 10 en krijgt snelle en regelmatige updates. HMD Global belooft dat de smartphone twee jaar lang van Android-upgrades wordt voorzien, waardoor de telefoon sowieso updates naar Android 11 en 12 krijgt. Ook worden drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates voor de smartphone uitgebracht. De 8.3 draait tot slot op een kale versie van Android en heeft een fysiek knopje om de Google Assistent te activeren.

Op zoek naar meer? Check de laatste Nokia-nieuwtjes: