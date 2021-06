De Nokia G10 hoort bij de goedkoopste Android-smartphones van dit moment en is nu in Nederland te koop. De smartphone draait op schone software en heeft een lange accuduur.

Nokia G10 kopen in Nederland

Met de Nokia G10 brengt HMD Global een hele betaalbare smartphone uit in Nederland. Met een adviesprijs van 139 euro hoort de G10 bij de goedkoopste Android-toestellen van dit moment. De smartphone kost een paar tientjes minder dan de Nokia G20 (169 euro) en is ook fors goedkoper dan de Nokia X20 (379 euro) en X10 (309 euro).

In de prijsvergelijker hierboven zetten we de beste deals voor een losse Nokia G10 voor je op een rijtje. Het is natuurlijk ook mogelijk om voor de Nokia G10 met een abonnement te kiezen, waarbij je het toestel maandelijks afbetaalt. De budgettelefoon verschijnt in twee kleuren: paars en blauw.

Nokia G10-specs op een rijtje

Omdat de Nokia G10 relatief weinig kost, zijn de specificaties bescheiden. Het toestel moet het dan ook vooral hebben van zijn software. De G10 draait op een kale versie van Android 11 en krijgt gegarandeerd twee grote Android-versie-upgrades. Gebruikers kunnen hierdoor rekenen op een update naar Android 12 en 13. Android-beveiligingspatches verschijnen maandelijks gedurende een periode van drie jaar. Bij veel smartphones in deze prijsklasse is het updatebeleid veel minder goed geregeld.

6,5 inch-scherm (1600 bij 720 pixels) met kleine notch

MediaTek Helio G25-processor, 3GB RAM, 32GB opslag

Accu van 5050 mAh gaat lang mee, opladen via usb-c

Drie camera´s achterop: 13 + 2 + 2 megapixel

Google Assistent-knop om het slimme hulpje op te roepen

Draait op stock-Android en krijgt lang updates

Vingerafdrukscanner aan de zijkant

De batterij heeft een capaciteit van 5050 mAh en dat is volgens Nokia genoeg om de telefoon drie dagen zonder opladen te gebruiken. Het bijvullen van de accu gaat via usb-c, maar snelladen ontbreekt. Wel heeft de Nokia-telefoon een 13 megapixel-camera achterop met een nachtmodus, terwijl de 2 megapixel-macrocamera geschikt is voor kiekjes van heel dichtbij. Een 2 megapixel-dieptesensor maakt portretbeelden mooier.

Tot slot beschikt de Nokia G10 over een MediaTek Helio G25-chip, die bijvoorbeeld ook in de Motorola Moto E7 zit. De processor wordt geholpen door 3GB aan werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Dat laatste kun je uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

