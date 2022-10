Betaalbare Nokia G11 Plus nu te koop in Nederland

In navolging van de normale Nokia G11 is nu ook de G11 Plus te koop in Nederland. Het toestel deelt veel specificaties met zijn goedkopere broertje, maar biedt wel een veel betere camera. Benieuwd waar je ‘m kunt kopen, lees dan snel verder.

Nokia G11 Plus kopen in Nederland kan vanaf nu

De Nokia G11 Plus ligt vanaf nu in de winkels voor een prijs van zo’n 175 euro. Daarmee is ‘ie een stukje duurder dan de reguliere Nokia G11 die je koopt voor zo’n vier tientjes minder. Daarmee is het een van de meest betaalbare smartphones die Nokia aanbiedt. Voor de beste prijzen check je onderstaande prijsvergelijker:

Combineren met een abonnement is er nog niet bij, omdat er nog geen webwinkels zijn die ‘m daarmee aanbieden. Dat is al wel het geval bij de Nokia G11 met abonnement.

Meer over de Nokia G11 Plus

De G11 en Nokia G11 Plus zijn qua basis vrijwel identiek. Zo zien we een scherm van 6,52 inch met een resolutie van 1600 bij 720 pixels en een ververssnelheid van 90Hz. De frontcamera is verstopt in de waterdruppelnotch en heeft een resolutie van 8 megapixel. Er is een instapprocessor aan boord van Unisoc met 3GB of 4GB RAM en 32GB of 64GB opslaggeheugen. Dat is prima voor wat WhatsApp, Netflix of een simpel spelletje.

De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh, opladen gaat met maximaal 18 Watt en duurt zo’n twee uur. Dat gaat via de moderne usb c-aansluiting aan de onderzijde. Op de achterzijde is de vingerafdrukscanner te vinden, evenals de dubbele camera. Ten opzichte van de Nokia G11 zien we een flink betere sensor. De hoofdcamera heeft namelijk een resolutie van 50 megapixel, in plaats van 13 megapixel. De tweede camera gebruik je voor het maken van portretfoto’s met een diepte-effect.

Fijn aan de Nokia G11 Plus is dat ‘ie draait op een kale versie van Android 12. Tevens krijg je twee grote updates in de toekomst, waardoor je ook aan de slag kunt met Android 13 én 14. Daarnaast krijg je drie jaar beveiligingspatches, wat voor deze prijsklasse prima te noemen is.

