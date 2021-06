Betaalbare Nokia G20 nu te koop: grote accu en lang updates

Een betaalbare smartphone van Nokia is nu te koop in Nederland. De Nokia G20 krijgt lang en vaak updates en beschikt over een lekker grote accu.

Nokia G20 kopen in Nederland

Het Finse HMD Global bracht de Nokia X20 al in Nederland uit en nu is de goedkopere G20 aan de beurt. De smartphone is per direct verkrijgbaar bij webwinkel Belsimpel en verschijnt hoogstwaarschijnlijk ook snel bij andere webwinkels. Het toestel heeft een adviesprijs van 169 euro, maar kost op het moment van schrijven gek genoeg een paar euro meer.

De Nokia G20 is eerder verkrijgbaar dan verwacht, want het toestel zou eigenlijk pas in de tweede helft van juni verschijnen. De smartphone verschijnt in één versie met 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Laatstgenoemde kun je met een micro-sd-geheugenkaartje wel verder uitbreiden, zodat je altijd genoeg opslag hebt.

Check de prijsvergelijker van Android Planet waar je terecht kan voor een losse Nokia G20. Het is ook mogelijk om de Nokia G20 met een abonnement in huis te halen.

Dit moet je weten over de Nokia G20

De Nokia G20 is een budgetsmartphone die het vooral moet hebben van zijn software. De telefoon draait op een kale versie van Android 11, zonder overbodige apps of andere toevoegingen. Nokia belooft dat de telefoon twee grote Android-updates krijgt (naar Android 12 en 13) en drie jaar lang beveiligingspatches te geven. Hierdoor is het toestel behoorlijk toekomstbestendig.

De specificaties van de G20 zijn verder niet heel indrukwekkend. De smartphone heeft een 6,52 inch-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Bovenin zit een waterdruppel-notch voor de 8 megapixel-selfiecamera. Op de achterkant zitten vier camera´s: een 48 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrolens en 2 megapixel-dieptesensor.

De Nokia G20 valt op door de forse 5050 mAh-accu, die lang mee moet gaan – ook omdat de resolutie laag en processor relatief zuinig is. Nokia heeft het zelf over een accuduur van drie dagen. Snelladen ontbreekt helaas. Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G35-chip en ontgrendelen doe je met de vingerafdrukscanner aan de zijkant. Tot slot beschikt het toestel over een koptelefoonaansluiting, nfc voor contactloze betalingen en gezichtsherkenning.

