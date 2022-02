Betaalbare Nokia G21 met 50 megapixel-camera ligt nu in de winkels

De onlangs geïntroduceerde Nokia G21 kopen kan vanaf nu. Het toestel heeft een instapprijs van 199 euro en biedt verschillende toffe features, waaronder een prima camera.

Nokia G21 kopen in Nederland

De Nokia G11 en Nokia G21 werden onlangs aangekondigd. De Nokia G11 is de meest betaalbare van het duo, kost 149 euro en ligt vanaf april in de winkels. De Nokia G21 is een stukje krachtiger en nu al verkrijgbaar. De adviesprijs bedraagt 199 euro voor het model met 128GB interne opslag. Via Nokia zelf is ook nog een 64GB-model te koop, maar die kost 189 euro en is daardoor geen aanrader.

Aanschaffen van de G21 kan via onder andere Mobiel.nl en Belsimpel. Alleen de blauwe variant is momenteel op voorraad; het bruine model laat nog even op zich wachten. Via onderstaande Nokia G21-prijsvergelijker vind je de beste prijzen. Fijn is dat je het toestel ook kunt combineren met een abonnement.

Alles over de Nokia G21

Nokia zegt dat je tot zo’n drie dagen kunt doen op een enkele acculading. Dat komt door de batterij van 5050 mAh en niet al te krachtige hardware. Dat betekent ook dat er net wat minder energie wordt gebruikt, wat de accuduur ten goede komt. Opladen gaat met de meegeleverde 18 Watt-lader.

Er is een Unisoc-chip aanwezig, wat prima is voor wat social media-apps of internetbankieren, maar zware games spelen is er niet bij. Nokia kiest voor een scherm van 6,5 inch met een 720p-resolutie. Op de achterkant vind je drie camera’s, waarbij de primaire sensor een resolutie heeft van 50 megapixel.

De andere twee gebruik je voor het maken van portretfoto’s en kiekjes van heel dichtbij. Daarbij gaat het wel om camera’s met een schamele resolutie van slechts twee megapixel. Er is een fysieke vingerafdrukscanner aanwezig en je kunt twee simkaarten in het toestel kwijt én een micro-sd-geheugenkaartje. Ook een koptelefoonaansluiting is aan boord.

Een punt om rekening mee te houden is de software. Nokia blaast hoog van de toren dat het toestel wel twee Android-updates krijgt. Uiteraard is dat fijn, maar er zijn genoeg fabrikanten die het beter doen. Daarbij wordt het toestel nog uitgeleverd met Android 11, terwijl Android 12 al maanden wordt uitgerold.

