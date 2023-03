Repareerbare Nokia G22 nu te koop in Nederland voor 199 euro

De Nokia G22, die zich onderscheidt door de repareerbare behuizing, is nu te koop in Nederland. De budgettelefoon heeft een adviesprijs van 199 euro.

Nokia G22 kopen in Nederland

Nokia‘s nieuwste budgetsmartphone, de G22, is nu te vinden bij Nederlandse webwinkels. Het toestel kost 199 euro, verschijnt in twee kleuren (blauw en zwart) en moet het niet per se hebben van zijn specificaties. De smartphone valt namelijk vooral op door de duurzame behuizing, die gebruikers zelf kunnen repareren.

Zo is het relatief makkelijk om de batterij te vervangen, of de telefoon te voorzien van een nieuw scherm. Dat is handig als je de smartphone hebt laten vallen en er krassen en/of barsten in het display zitten. Verder is het mogelijk om de achterkant van de Nokia G22 te vernieuwen en de usb-c-poort te vervangen.

HMD Global verkoopt hiervoor – in samenwerking met iFixit – reparatiekits, bestaande uit nieuwe onderdelen, tools en handleidingen. De kits moet je zelf los aanschaffen en kosten enkele tientjes. Voor een nieuw scherm betaal je bijvoorbeeld 50 euro, terwijl een nieuwe accu voor 25 euro wordt verkocht. Het vervangen van de accu zou maar vijf minuten in beslag nemen.

Specificaties van de Nokia G22

Door de reparatiekits moeten gebruikers langer met de Nokia G22 doen. Op softwaregebied loopt de telefoon helaas nogal achter. De G22 draait uit de doos op (het bijna anderhalf jaar oude) Android 12 en krijgt twee grote Android-versie-updates. Beveiligingspatches worden drie jaar lang maandelijks uitgerold. Een Android 13-update moet later dit jaar verschijnen.

De Nokia G22 heeft een 6,52 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 90Hz, wat voor vloeiende beelden moet zorgen. De resolutie bedraagt 1600 bij 720 pixels en het display wordt omhelst door relatief dikke randen. Voorop zit een 8 megapixel-selfiecamera en aan de achterkant vind je drie lenzen. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrolens en 2 megapixel-dieptesensor.

Verder is de Nokia-smartphone voorzien van een Unisoc T606-processor, net als zijn voorganger – de Nokia G21. Onder de motorkap zit ook 4GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte en een forse 5050 mAh-batterij. Het toestel beschikt ook over een vingerafdrukscanner en IP52-certificatie. Door dat laatste kan de Nokia G22 tegen een beetje water.

