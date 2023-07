Nokia G42 met duurzame behuizing nu te koop in Nederland

Nokia’s nieuwste budgetsmartphone, die zich onderscheidt door de duurzame behuizing, is nu te koop in Nederland. Lees hier wat het opvallende toestel te bieden heeft.

Nokia G42 kopen in Nederland

De onlangs aangekondigde Nokia G42 is nu te koop in Nederland. De smartphone heeft een adviesprijs van 249 euro en valt vooral op door de behuizing, waarbij je zelf makkelijk onderdelen kan vervangen. Het toestel is nu op voorraad en verschijnt in twee kleuren: paars en grijs.

In de prijsvergelijker hieronder vind je de actuele prijzen voor een losse Nokia G42. Het is uiteraard ook mogelijk om de Nokia G42 in combinatie met een abonnement in huis te halen. Hierdoor hoef je niet in één keer het volledige aankoopbedrag neer te leggen, maar betaal je het toestel maandelijks af.

Zoals gezegd heeft de Nokia G42 een behuizing die makkelijk te repareren is. Dat is fijn voor als je langer met je smartphone wil doen. Op de website van iFixit zijn vervangende onderdelen voor de Nokia-telefoon te vinden. Zo kun je een kapot scherm vervangen of een nieuwe batterij in de G42 plaatsen. Ook de usb-c-oplaadpoort is te vervangen.

Meer over de Nokia G42

De Nokia G42 is overigens niet de eerste smartphone van het bedrijf die een duurzame behuizing heeft. Eerder dit jaar werd de Nokia G22 al gepresenteerd. De Nokia G42 is echter sneller en beschikt over betere specificaties dan de G22, maar kost ook meer.

Door de Snapdragon 480 Plus-processor kan de nieuwe smartphone overweg met 5G-internet. Verder stopt Nokia 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte in het toestel, alsmede een 5000 mAh-accu. Laatstgenoemde gaat volgens de fabrikant tot drie dagen mee op een volle lading. Snelladen is mogelijk, maar in het doosje zit geen stekker.

Het scherm van de Nokia G42 is 6,56 inch groot en heeft een resolutie van 1612 bij 720 pixels. Dat is niet al te hoog, waardoor beelden niet superscherp zullen ogen. De lagere resolutie is daarentegen wel gunstig voor de accuduur en prestaties van de smartphone. De ververssnelheid van 90Hz moet de telefoon sneller doen laten aanvoelen.

Tot slot draait de G42 op een bijna kale versie van Android 13, zoals we van Nokia gewend zijn. De smartphone krijgt in de toekomst twee grote versie-upgrades naar Android 14 en 15. Ook belooft het bedrijf de telefoon van drie jaar aan beveiligingspatches te voorzien. Die worden iedere maand uitgebracht.

