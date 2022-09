Nokia G60 verschijnt in Nederland: redelijke specs voor 329 euro

Nokia heeft een nieuwe smartphone uitgebracht in Nederland. Het gaat om de onlangs onthulde G60, die hier 329 euro kost.

Nokia G60 kopen in Nederland

De Nokia G60, die tijdens IFA 2022 is aangekondigd, is nu verkrijgbaar in Nederland. De telefoon heeft een adviesprijs van 329 euro en verschijnt in twee kleuren: zwart en grijs. De fabrikant verkoopt ook een versie met meer werkgeheugen (6GB in plaats van 4GB) voor 369 euro.

Zoals wel vaker bij Nokia-smartphones het geval is, moet de G60 het niet per se hebben van zijn hardware. Het toestel is daarentegen meer de moeite waard als je een schone Android-versie belangrijk vindt en geen bloatware op je telefoon wil. De Nokia G60 draait op Android 12 en krijgt updates tot en met Android 15.

Ook kan het toestel rekenen op drie jaar aan beveiligingspatches. Die verschijnen maandelijks en houden hackers buiten de deur. Ook zorgen deze updates ervoor dat de Nokia G60 beschermd blijft tegen lekken en andere kwetsbaarheden in Android. Google brengt aan het begin van iedere maand een beveiligingsupdate uit.

Dit moet je weten over de Nokia G60

Als gezegd beschikt de Nokia G60 niet over de meest indrukwekkende specificaties. Onder de motorkap zit bijvoorbeeld een Snapdragon 695-chip, een redelijk krachtige octacore-processor met 5G-ondersteuning. Toestellen als de Sony Xperia 10 IV, Motorola Moto G82 en de nieuwe Motorola Edge 30 Neo hebben dezelfde chip.

De behuizing van de Nokia G60 bestaat voor een groot gedeelte uit gerecycled plastic, maar is niet stof- of waterdicht. Het scherm is 6,58 inch groot, heeft een hoge ververssnelheid van 120Hz en scherpe resolutie van 2408 bij 1080 pixels. Jammer is dat de randen rondom het display niet heel dun zijn en bovenaan nog een verouderde waterdruppel-notch zit.

De accu heeft een capaciteit van 4500 mAh en kan snelladen met maximaal 20 Watt. Erg rap is dit niet; er zijn telefoons in deze prijsklasse die veel sneller opladen. Tot slot is voor het maken van foto’s een 50 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor aanwezig. Selfies maakt de Nokia G60 met de 8 megapixel-frontcamera.

