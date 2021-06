Nokia X10 verschijnt in Nederland: groot scherm en veel updates

Vanaf nu is de Nokia X10 in Nederland te koop. De smartphone – die 309 euro kost – beschikt over vijf camera’s, schone software en een goed updatebeleid. Check de beste deals hier.

Nokia X10 kopen in Nederland

De Nokia X20 en G20 verschenen onlangs in Nederland en daar komt nu de Nokia X10 bij. Het toestel heeft een adviesprijs van 309 euro en is op voorraad bij verschillende Nederlandse webwinkels. De X10 lijkt in veel opzichten op de X20, maar is wel tientallen euro’s goedkoper. Zijn duurdere broertje heeft namelijk een adviesprijs van 379 euro.

Het nieuwe Nokia-toestel moet het vooral hebben van de software. De smartphone draait op een kale versie van Android 11, zonder aanpassingen of overbodige apps. HMD Global, het bedrijf dat de Nokia-smartphones maakt, belooft bovendien dat de X10 drie jaar lang updates krijgt. Dit betekent dat de telefoon sowieso wordt bijgewerkt naar Android 12, 13 en 14. Ook krijgt de Nokia X10 drie jaar lang maandelijks beveiligingsupdates.

In de prijsvergelijker op Android Planet verzamelen we de beste deals voor een losse Nokia X10, maar je kan de Nokia X10 ook in combinatie met een abonnement in huis halen. Ga je voor een los toestel, check dan ook de sim only-vergelijker voor een geschikte data- en belbundel. Zo weet je dat je niet teveel betaalt.

Meer over de Nokia X10

Dat de Nokia X10 het vooral van de software moet hebben, zie je ook aan de specificaties. Die zijn zeker niet slecht, maar er zijn toestellen van rond de 300 euro die simpelweg krachtiger zijn. Onder de motorkap van de Nokia-smartphone zit een Snapdragon 480-processor. Deze chip is redelijk krachtig en heeft ook 5G-ondersteuning. Hierdoor is het toestel klaar voor de toekomst.

Het scherm is met 6,67 inch behoorlijk groot en door de full-hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels) ziet alles er scherp uit. In het display zit een klein gat voor de 8 megapixel-selfiecamera, zodat de rest van de voorkant uit scherm kan bestaan. Onder de motorkap zit 6GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte, waarbij je dat laatste kan uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Groot 6,67 inch-scherm met full-hd-resolutie

Snapdragon 480-processor met 5G-ondersteuning

6GB aan werkgeheugen, 64GB opslagruimte

Grote 4470 mAh-accu met snelladen

Vier camera’s achterop: 48 + 5 + 2 + 2 megapixel

Draait op kale Android-versie en krijgt snel updates

De accu van de Nokia X10 is 4470 mAh groot en gaat volgens de fabrikant zelf twee dagen op een volle lading mee. Belangrijk om te weten is dat in het doosje geen oplader zit, omdat Nokia deze weglaat uit milieu-overwegingen. Gelukkig kun je wel iedere usb-c-lader (die je nog hebt liggen) gebruiken om de telefoon op te laden. Het snelladen gaat met maximaal 18 Watt, net als bij bijvoorbeeld de Google Pixel 5 en Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Foto’s maakt de Nokia X10 met de vier camera’s achterop. De 48 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een 5 megapixel-groothoeklens voor wijdere foto’s, 2 megapixel-macrocamera voor kiekjes van heel dichtbij en een dieptesensor die zorgt voor mooiere portretfoto’s. Hierbij wordt de achtergrond vervaagd en is de voorgrond juist extra scherp.

